Politico: Europa ia în calcul o zonă tampon militarizată în Ucraina pentru a forţa pacea

A.B.
Internaţional / 29 august, 11:40

Politico: Europa ia în calcul o zonă tampon militarizată în Ucraina pentru a forţa pacea

Liderii europeni discută posibilitatea creării unei zone tampon de 40 de kilometri între liniile frontului rusesc şi ucrainean, ca parte a unui potenţial acord de pace, relatează Politico, citând cinci diplomaţi europeni, de la care informăm cele ce urmează.

Planul, acceptat în principiu de Moscova, ar presupune trimiterea unui număr redus de trupe de menţinere a păcii, în special britanice şi franceze. Estimările variază între 4.000 şi 60.000 de soldaţi necesari pentru patrularea acestei fâşii de teren.

Statele Unite nu sunt implicate în discuţii, iar preşedintele Donald Trump s-a distanţat de ideea unei implicări americane.

Potrivit unor oficiali europeni, unii aliaţi NATO consideră că o astfel de zonă tampon ar putea vulnerabiliza şi mai mult oraşele ucrainene. Totuşi, insistenţa asupra acestei opţiuni arată presiunea resimţită de Europa de a găsi o soluţie, în contextul în care războiul se apropie de al patrulea an, scrie sursa citată.

„Se agaţă de orice speranţă. Ruşii nu se tem de europeni, iar dacă ei cred că observatorii britanici şi francezi îi vor descuraja, se înşală”, a comentat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului.

În paralel, NATO se confruntă deja cu dificultăţi în constituirea forţei sale de reacţie rapidă de 300.000 de militari, ceea ce complică perspectiva unei misiuni de menţinere a păcii pe teritoriul Ucrainei.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 11:57)

    La batut campii Europa i a intrecut pe toti, ca si la prostie si lipsa de diplomatie,

    la ce e ea tare = autodistrugere 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 12:58)

      Spre deosebirecde de putker care se pricepe la crime...

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 12:51)

    Europenii spun lucruri traznite.

    De ce sa nu vina militari din Uruguay? 

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.08.2025, 12:59)

      De ce sa nu vină de pe marte ?

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Emitenţi BVB

adb