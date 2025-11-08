POLITICO: România şi Bulgaria încearcă să salveze rafinăriile Lukoil

Ţara noastră şi Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a proteja rafinăriile controlate de grupul rus Lukoil, înainte ca noile sancţiuni americane împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft să intre în vigoare la finalul lunii noiembrie, notează POLITICO.

Decizia Washingtonului de a include cele două mari companii petroliere ruseşti pe lista sancţiunilor a generat preocupare în statele Uniunii Europene unde acestea operează, inclusiv în România. Autorităţile din regiune se tem că aprovizionarea cu combustibil ar putea fi afectată odată cu aplicarea sancţiunilor, programată pentru 21 noiembrie.

Bulgaria a reacţionat deja, după ce Parlamentul a adoptat vineri o lege care permite guvernului să numească un administrator special la rafinăria Burgas, deţinută de Lukoil. Acesta ar urma să aibă competenţe extinse pentru a prelua controlul operaţional, a aproba vânzarea instalaţiei sau chiar a o naţionaliza, dacă situaţia o impune. Sofia analizează, totodată, posibilitatea de a solicita o derogare temporară de la sancţiunile americane.

La noi, Guvernul evaluează încă variantele disponibile. Executivul nu a anunţat o decizie finală privind viitorul rafinăriei Petrotel Ploieşti, deţinută de Lukoil, dar ia în considerare o „prelungire a sancţiunilor” pentru a câştiga timp, potrivit unui înalt oficial guvernamental citat de publicaţie. Naţionalizarea este descrisă drept „ultima opţiune”.

Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a declarat pentru POLITICO că ţara noastră este „pregătită pentru orice scenariu”, subliniind că obiectivul este menţinerea activităţii economice fără a continua finanţarea Federaţiei Ruse.

Eforturile de a găsi noi cumpărători pentru activele internaţionale ale Lukoil au fost complicate de retragerea traderului elveţian Gunvor, după criticile formulate de Trezoreria SUA, care trebuie să aprobe orice tranzacţie.

Situaţii similare se regăsesc şi în alte ţări europene. Germania a obţinut o derogare de şase luni pentru rafinăria Schwedt, deţinută de Rosneft şi administrată de statul german din 2022, iar premierul ungar Viktor Orban s-a deplasat vineri la Washington pentru a solicita o scutire privind importurile de petrol prin conducte pentru Ungaria şi Slovacia.

Sancţiunile americane vin pe fondul nemulţumirilor preşedintelui Donald Trump faţă de eşecul eforturilor diplomatice privind un armistiţiu în Ucraina, în timp ce Uniunea Europeană accelerează măsurile de reducere a dependenţei energetice de Moscova.