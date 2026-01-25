Polonia a interzis accesul maşinilor chinezeşti şi Tesla în bazele militare

Autorităţile din Polonia au decis să interzică accesul maşinilor chinezeşti şi Tesla în bazele militare, invocând îngrijorări legate de securitatea naţională şi de riscul ca datele colectate de vehiculele moderne să fie accesate de servicii de informaţii străine, potrivit TVP World.

Conform sursei citate, interdicţia vizează vehiculele dotate cu sisteme de înregistrare audio şi video, iar aplicarea măsurii este lăsată la latitudinea comandanţilor fiecărei baze militare.

Potrivit presei poloneze, cel puţin doi militari au fost deja refuzaţi la intrarea în unităţi militare cu autoturismele personale, inclusiv într-un caz în care era vorba despre un vehicul Tesla.

Decizia vine în contextul în care maşinile electrice chinezeşti câştigă rapid popularitate în Europa, inclusiv în Polonia, datorită preţurilor competitive şi nivelului tehnologic ridicat, concurând direct cu producători occidentali consacraţi, precum Tesla, a relatat TVP World.

Ministerul de Externe al Chinei a criticat public hotărârea Varşoviei, a transmis sursa menţionată. Purtătorul de cuvânt Guo Jiakun a declarat că Beijingul consideră că „abuzul conceptului de securitate naţională trebuie oprit”, a informat TVP World.

Reacţia Chinei arată tensiunile tot mai mari dintre statele europene şi Beijing în ceea ce priveşte tehnologiile sensibile şi potenţialele riscuri de securitate asociate acestora, potrivit sursei citate.