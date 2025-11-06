Polonia va lansa cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa

Polonia va demara în această lună un nou program de instrucţie militară destinat pregătirii a 400.000 de persoane până în 2026, potrivit Ministerului Apărării de la Varşovia, citat de Reuters.

Programul, denumit „At Readiness”, face parte dintr-un plan amplu de consolidare a apărării naţionale şi va funcţiona pe bază de voluntariat, fiind deschis tuturor cetăţenilor - de la elevi şi angajaţi activi până la persoane în vârstă.

Ministrul apărării W³adys³aw Kosiniak-Kamysz a descris proiectul drept „cel mai mare program de instruire în domeniul apărării din istoria Poloniei”. Cursurile vor include pregătire în domeniul securităţii, supravieţuirii, acordării primului ajutor şi igienei cibernetice.

În lunile noiembrie şi decembrie, vor fi instruite aproximativ 20.000 de persoane, iar în total, până la sfârşitul anului, circa 100.000 de participanţi vor lua parte la diverse forme de pregătire, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk.

Pentru anul viitor, Ministerul Apărării îşi propune să pregătească 400.000 de persoane prin instruiri individuale, cursuri de rezervă, programul „Educaţie cu armata” şi serviciul militar voluntar.

Şeful Statului Major General, Wies³aw Kuku³a, a precizat că iniţiativa urmăreşte întărirea rezilienţei cetăţenilor şi a comunităţilor, precum şi sporirea capacităţii de reacţie a rezervelor.

Programul a fost anunţat iniţial de premierul Donald Tusk în martie, în contextul intensificării tensiunilor de securitate din Europa de Est. Polonia, care alocă cel mai mare procent din PIB pentru apărare dintre statele NATO, are în prezent 216.000 de militari activi şi intenţionează să îşi extindă armata cu o treime în următorul deceniu.