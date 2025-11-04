Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Polonia vrea să aibă propriul zid anti-drone pentru a contracara ameninţarea rusă

T.B.
Internaţional / 4 noiembrie, 12:03

Polonia vrea să aibă propriul zid anti-drone pentru a contracara ameninţarea rusă

Polonia intenţionează să înceapă construirea unui sistem naţional anti-drone în câteva luni, fără a aştepta iniţiativa Uniunii Europene privind „zidul anti-drone”, a declarat ministrul adjunct al Apărării al ţării, relatează Bloomberg. Cezary Tomczyk a declarat că ministerul va anunţa în această lună investiţii în tehnologie pentru detectarea, bruierea şi neutralizarea dronelor ostile, ca parte a unui program mai amplu de apărare aeriană. El nu a precizat valoarea investiţiilor, dar obiectivul este ca companiile poloneze să obţină cel puţin jumătate din contracte.

În septembrie, NATO a trimis avioane de luptă pentru a doborî circa 20 de drone care au pătruns pe teritoriul Poloniei în timpul unui atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei - prima reacţie de acest fel de la începutul invaziei pe scară largă în 2022. Incidentul a scos la iveală lacunele din sistemul de apărare al ţării, care a fost nevoită să folosească rachete scumpe împotriva unor aeronave fără pilot ieftine. „Suntem de acord cu ideea consolidării apărării spaţiului aerian al întregii Uniuni Europene şi suntem dispuşi să luăm în considerare propuneri sau soluţii externe”, a spus Tomczyk într-un interviu acordat sursei citate. „Dar acordăm prioritate proiectelor naţionale”. Zidul anti-drone al UE poate „completa” sistemul polonez în viitor, a afirmat acesta. „Dacă există instrumente externe, le vom utiliza la maximum”, a declarat el. Tomczyk a declarat că ministerul intenţionează să utilizeze noul program de împrumuturi pentru apărare SAFE al UE pentru a finanţa scutul anti-drone al ţării, dar a refuzat să ofere detalii.

Având în vedere graniţele sale cu Rusia, Belarus şi Ucraina, Polonia a primit cea mai mare alocare iniţială din cadrul SAFE, ceea ce i-a permis să beneficieze de o finanţare în valoare de 43,7 miliarde de euro. Guvernul vrea ca primele noi capacităţi să fie operaţionale în termen de trei luni de la anunţuri, iar întregul sistem anti-drone să fie finalizat în doi ani. „O armă anti-drone trebuie să fie complexă”, a afirmat Tomczyk. „Ar trebui să fie alcătuită din diversi senzori şi dispozitive de acţiune care să funcţioneze simultan, mai întâi detectând şi identificând obiectele, apoi neutralizându-le.” El a adăugat că noile iniţiative anti-drone vor deveni „un alt strat” al reţelei de apărare aeriană a ţării, alături de sistemele cu rază lungă şi medie de acţiune deja instalate.

Toate aceste elemente sunt menite să protejeze împotriva unei game largi de ameninţări aeriene, inclusiv avioane, elicoptere, drone şi rachete de croazieră. În iulie, Ministerul Apărării a anunţat că va cheltui 200 de milioane de zloţi (54,2 milioane de dolari) în acest an pentru achiziţionarea de drone de luptă şi de antrenament. Varşovia a accelerat, de asemenea, procedurile de achiziţie a armelor. „Modul în care atât ruşii, cât şi ucrainenii utilizează astăzi sistemele de arme fără pilot arată că consolidarea capacităţilor noastre în acest domeniu trebuie să fie o prioritate în toate sferele de activitate: în aer, pe uscat şi pe mare”, a afirmat Tomczyk.

