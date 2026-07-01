Polytrade Global brevetează o tehnologie nouă pentru parcurile fotovoltaice

Grupul antreprenorial Polytrade Global, prin divizia sa de cercetare RORD Dynamics, înregistrează oficial brevetul pentru tehnologia „Wings Solar Tracker”, un sistem destinat optimizării captării energiei solare, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Noua soluţie reduce timpii de instalare, scade costurile cu mentenanţa şi prezintă o rezistenţă sporită la fenomene meteorologice extreme, arată documentul.

„Această inovaţie reprezintă un salt tehnologic major în optimizarea performanţei parcurilor fotovoltaice, care oferă o soluţie avansată pentru orientarea dinamică a panourilor solare”, declară Gabriel Merluşcă, cofondator şi director general al grupului, conform sursei menţionate.

Proiectul este rezultatul unui program de dezvoltare desfăşurat pe parcursul a peste doi ani şi cumulează peste 1.000 de ore de proiectare, transmite grupul Polytrade Global.

Sistemul foloseşte o mişcare dinamică pe axa Est-Vest şi adoptă poziţii concave sau convexe în funcţie de condiţiile atmosferice pentru protecţia echipamentelor, informează sursa citată.

„Obiectivul nostru este ca Wings Solar Tracker, dezvoltată în România, să devină o tehnologie utilizată în proiecte la nivel mondial”, adaugă reprezentantul companiei, potrivit documentului.

Mecanismul are la bază un concept de descentralizare a elementelor mobile pentru eliminarea riscului de blocare a şirurilor mari de panouri în caz de defect, notează Compania.

Procesul de protecţie a proprietăţii intelectuale se derulează în parteneriat cu agenţia de profil Nomenius, transmite aceeaşi sursă.