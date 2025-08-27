Popular Investor pe eToro: "Investiţi în AI!"

English Version

Lena Birse, Popular Investor pe eToro şi trader full time, investeşte pe burse de peste zece ani. Cu investiţii pe piaţa imobiliară din Marea Britanie şi un portofoliu de acţiuni axat pe sectorul tehnologic din SUA, Lena Birse are o strategie de termen lung, menţinându-şi poziţiile cât mai mult timp posibil, cu reechilibrări periodice. Despre cum şi-a început cariera de investitor şi despre ce ar trebui să facă cei care intenţionează să-i urmeze exemplul, Lena Birse ne-a vorbit în cadrul unui interviu.

Reporter: Care au fost primii paşi pe care i-aţi făcut ca să deveniţi investitor?

Lena Birse: Am înţeles foarte devreme în viaţă că, dacă vreau să-mi ating obiectivele financiare, va trebui să-mi asum un anumit nivel de risc sub forma unei investiţii, deoarece un cont de economii nu poate genera o creştere semnificativă. Prima mea strategie de investiţii a fost achiziţionarea de proprietăţi imobiliare în Marea Britanie. Câţiva ani mai târziu, după vânzarea companiei familiei, am folosit fondurile respective pentru a începe să investesc pe burse, cu scopul de a achita mai repede ipotecile din portofoliul meu imobiliar. Aceasta a fost o strategie de succes pentru mine, deoarece astăzi nu mai am ipoteci şi mi-am obţinut libertatea financiară.

Reporter: Care a fost evoluţia dumneavoastră ca investitor eToro?

Lena Birse: Am început fără prea multe cunoştinţe despre investiţii, dar cu o mare determinare de a învăţa şi de a avea succes. Am reuşit acest lucru datorită tuturor resurselor pe care eToro le pune la dispoziţia tuturor utilizatorilor săi, precum şi prin implicarea în comunitatea eToro şi învăţând de la alţi investitori. Toate acestea m-au ajutat să-mi îndeplinesc ambiţia de a deveni un investitor de succes şi de a-mi atinge independenţa financiară.

Reporter: Care sunt obiectivele de investiţii pentru viitor?

Lena Birse: Sunt mereu în căutarea unor modalităţi de a creşte valoarea portofoliului meu şi, în acest moment, consider că domeniul AI are multe de oferit investitorilor cu o perspectivă de termen lung.

Reporter: În ce măsură experienţa pe care aţi dobândit-o în domeniul în care aţi activat înainte de a începe să investiţi a contribuit la evoluţia investiţiilor dumneavoastră?

Lena Birse: Faptul că am fost un membru cheie într-un start-up m-a ajutat să înţeleg importanţa cunoaşterii fundamentelor unui business şi importanţa acordării unui timp suficient unei companii pentru a creşte şi pentru a avea succes.

Reporter: Care este strategia ta de investiţii?

Lena Birse: Sunt un investitor care cumpără acţiuni şi le păstrează pe termen lung pentru a obţine o performanţă ridicată. Investesc în inovare, în special în sectorul de tehnologie şi în inteligenţa artificială.

Reporter: Ce sfaturi aveţi pentru investitorii începători?

Lena Birse: Investiţiile pe bursă nu sunt atât de riscante pe cât se crede, mai ales dacă diversificaţi cu fonduri indexate sau ETF-uri şi dacă sunteţi concentraţi şi disciplinaţi. Cu toate acestea, trebuie să aveţi un orizont pe termen lung, de cel puţin 5-10 ani. Studiile au arătat că randamentul mediu pentru S&P500 este de aproximativ 10% pe an.

Dacă decideţi să alegeţi acţiuni individuale, cel mai bun sfat al meu este să faceţi cercetări, să urmăriţi îndeaproape compania, să stabiliţi un plan clar şi să vă ţineţi de el.

Reporter: Cum abordaţi riscurile asociate investiţiilor?

Lena Birse: Există mai multe moduri în care reduc riscul; în primul rând fac cercetări, apoi îmi distribui riscul în portofoliu. În cele din urmă, adopt o strategie pe termen lung, pentru a avea suficient timp să trec peste perioadele dificile şi să acord companiilor timp să-şi atingă potenţialul.

Reporter: Ce părere aveţi despre investiţiile în criptoactive, în comparaţie cu alte active de pe piaţă?

Lena Birse: Criptoactivele vor avea un rol în economia noastră viitoare, deoarece vedem deja că multe companii le încorporează în portofoliul lor. Cu toate acestea, având în vedere volatilitatea acestora, aş recomanda investiţii bazate pe o strategie de termen lung.

Reporter: În ce segment credeţi că ar trebui să investească un om de afaceri, în condiţiile macroeconomice şi geopolitice actuale?

Lena Birse: Aş recomanda unui om de afaceri să investească în AI, aşa cum fac astăzi multe companii mari şi guverne.

Reporter: Există un moment perfect pentru a investi?

Lena Birse: Dacă orizontul tău este de termen lung, atunci astăzi este cel mai bun moment pentru a începe să investeşti.

Reporter: Ce ar trebui să ia în considerare investitorii atunci când aleg o platformă de investiţii online?

Lena Birse: Uşurinţa utilizării şi comisioanele asociate tranzacţionării.

Reporter: Există un decalog al investitorului? Care sunt cele trei reguli principale?

Lena Birse: Principalele trei reguli pentru mine sunt: a) întotdeauna să vă documentaţi, b) să vă cunoaşteţi toleranţa la risc, deoarece aceasta este diferită pentru fiecare persoană, c) să aveţi o plasă de siguranţă, astfel încât să nu fie nevoie să ieşiţi de pe piaţă înainte de a vă atinge obiectivele financiare - nu investiţi bani de care aţi putea avea nevoie pe termen scurt.

Reporter: Mulţumesc!