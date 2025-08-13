Porsche România îl desemnează pe David Popovici primul „Friend of the Brand” din ţară

Campionul olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a fost numit oficial primul „Friend of the Brand” Porsche din România, a anunţat compania într-un comunicat.

„Realizările remarcabile şi personalitatea puternică, care inspiră, l-au transformat pe David Popovici într-unul dintre cei mai admiraţi sportivi ai planetei”, a declarat Alin Ţapalagă, CEO Porsche Inter Auto România. Sportivul a subliniat legătura sa cu marca: „În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereţi, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanţă, ci sunt gata să fac parte din poveste.”

Popovici este singurul sportiv din lume care a câştigat de două ori medalia de aur atât la 100 m liber, cât şi la 200 m liber la Campionatele Mondiale (2022 şi 2025). El deţine recordul european la 100 m liber şi mai multe recorduri mondiale la juniori, fiind cvadruplu campion european. În iulie 2025, a cucerit două medalii de aur la Campionatul Mondial de Nataţie de la Singapore, repetând performanţa din 2022.

Brent Valmar, CEO Porsche România, a amintit că brandul l-a sprijinit încă de la începutul carierei: „În urmă cu un deceniu, i-am acordat o bursă recunoscându-i potenţialul extraordinar. De atunci, am trăit bucuria victoriilor sale, la fel ca milioane de români.”