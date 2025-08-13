Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Porsche România îl desemnează pe David Popovici primul „Friend of the Brand” din ţară

A.B.
Companii / 13 august, 14:26

Porsche România îl desemnează pe David Popovici primul „Friend of the Brand” din ţară

Campionul olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a fost numit oficial primul „Friend of the Brand” Porsche din România, a anunţat compania într-un comunicat.

„Realizările remarcabile şi personalitatea puternică, care inspiră, l-au transformat pe David Popovici într-unul dintre cei mai admiraţi sportivi ai planetei”, a declarat Alin Ţapalagă, CEO Porsche Inter Auto România. Sportivul a subliniat legătura sa cu marca: „În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereţi, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanţă, ci sunt gata să fac parte din poveste.”

Popovici este singurul sportiv din lume care a câştigat de două ori medalia de aur atât la 100 m liber, cât şi la 200 m liber la Campionatele Mondiale (2022 şi 2025). El deţine recordul european la 100 m liber şi mai multe recorduri mondiale la juniori, fiind cvadruplu campion european. În iulie 2025, a cucerit două medalii de aur la Campionatul Mondial de Nataţie de la Singapore, repetând performanţa din 2022.

Brent Valmar, CEO Porsche România, a amintit că brandul l-a sprijinit încă de la începutul carierei: „În urmă cu un deceniu, i-am acordat o bursă recunoscându-i potenţialul extraordinar. De atunci, am trăit bucuria victoriilor sale, la fel ca milioane de români.”

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 14:30)

    Am stiut ca nu si-a cumparat masina ci a primit-o pt marketing de la Porsche.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0633
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3173
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3791
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8596
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.1788

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb