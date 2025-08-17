Portugalia cere ajutorul Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie

Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, potrivit news.ro.

Aproximativ 3 500 de pompieri lucrează în prezent în Portugalia, încercând să controleze 10 incendii majore. Prima victimă a fost înregistrată vineri: un voluntar a murit în nord-vestul ţării.

Incendiile care afectează în prezent peninsula iberică sunt cele mai grave din ultimii ani. Institutul forestier portughez raportează că 139 000 de hectare de vegetaţie au fost distruse în ţară de la începutul anului, dintre care 64 000 numai în ultimele două zile.

În Spania, aproximativ 157 000 de hectare au dispărut în fum, dintre care aproximativ jumătate numai în luna august.

Sâmbătă, 19 incendii erau active în nord-vestul Spaniei, care a primit ajutor din partea Franţei şi Italiei.