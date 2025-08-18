Poză oficială la Casa Albă cu Trump, Zelenski şi liderii europeni

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au apărut astăzi la fotografia oficială organizată la Casa Albă, alături de liderii europeni prezenţi la Washington pentru discuţii privind războiul din Ucraina. Zelenski a stat lângă Trump în cadrul momentului protocolar.

La eveniment au participat prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, precum şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Urmează întâlnirea dintre Donald Trump şi liderii europeni, în care vor fi discutate garanţiile de securitate pentru Ucraina şi perspectivele unei eventuale înţelegeri de pace.