PPC Renewables instalează primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova

PPC Renewables România a anunţat instalarea primelor două turbine din totalul de 23 ale parcului eolian Deleni, din judeţul Vaslui, proiect cu o capacitate de 140 MW, cel mai mare din regiunea Moldovei, potrivit unui comunicat PPC.

„Odată cu instalarea primelor turbine eoliene trecem într-o nouă etapă în construirea parcului de la Deleni. Potenţialul eolian al zonei este considerabil, iar extinderea noastră geografică în afara Do-brogei contribuie atât la diversificarea mixului energetic al României, cât şi la reducerea deficitu-lui de capacităţi de producţie din Nordul ţării, dar şi a comunităţii locale”, a declarat Adrian Dugu-lan, Director General al PPC Renewables România.

Echipat cu turbine GE Vernova de 6,1 MW fiecare, parcul va genera circa 370 GWh anual, echiva-lentul consumului a 100.000 de gospodării, evitând emisii de CO₂ de aproximativ 215.000 tone.

La finalizarea proiectului, capacitatea totală a PPC Renewables România va depăşi 1,5 GW, com-pania consolidându-şi poziţia de lider pe piaţa locală a energiei regenerabile.