Prahova: Percheziţii într-un dosar de contrabandă de ţigări

Poliţiştii prahoveni au efectuat, marţi, şapte percheziţii domiciliare în judeţele Prahova şi Ilfov într-un dosar de contrabandă de ţigări şi producere ilegală de ţigări, şapte persoane fiind duse la audieri, informează Agerpres.

'În fapt, în perioada mai-august, persoana bănuită s-ar fi deplasat în afara României, de unde ar fi achiziţionat ţigarete, pe care le-ar fi comercializat ulterior în judeţul Prahova. Totodată, aceasta ar fi deţinut la domiciliul său, care nu este antrepozit fiscal autorizat, tutun de fumat din care ar fi produs ţigarete, pe care le-ar fi vândut către diferite persoane fizice', informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Activitatea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului în cadrul unui dosar penal întocmit pentru infracţiunile de contrabandă şi deţinerea şi comercializare de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat.