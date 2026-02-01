Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Predoiu: Siguranţa naţională a devenit un exerciţiu permanent de prevenţie şi anticipare

T.B.
1 februarie, 12:48

Predoiu: Siguranţa naţională a devenit un exerciţiu permanent de prevenţie şi anticipare

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI), subliniind că, în România anului 2026, siguranţa naţională nu mai este doar un exerciţiu de reacţie, ci unul permanent de prevenţie şi anticipare, potrivit unui comunicat MAI.

„Mediul regional rămâne marcat de tensiuni şi incertitudini: proximitatea conflictelor şi a instabilităţii din vecinătate, presiunile şi vulnerabilităţile din zona Mării Negre, competiţia strategică dintre actori statali, dar şi riscurile generate de criminalitatea organizată, migraţia ilegală şi ameninţarea teroristă”, a declarat Predoiu.

Ministrul a mai precizat că aceste riscuri sunt amplificate de atacurile hibride, cum ar fi campanii de influenţă şi dezinformare, atacuri cibernetice, tentative de compromitere a infrastructurilor critice şi de erodare a încrederii în instituţii. „Direcţia indicată de documentele strategice naţionale este clară: întărirea rezilienţei, modernizarea capacităţilor şi apărarea integrităţii instituţionale, ca fundament al siguranţei publice şi al statului de drept”, a subliniat Predoiu.

El a reiterat rolul esenţial al DGPI în protejarea integrităţii instituţionale şi în menţinerea capacităţii de funcţionare a MAI. „Munca dumneavoastră - adesea nevăzută - înseamnă prevenirea şi contracararea vulnerabilităţilor interne, protejarea informaţiilor sensibile, susţinerea disciplinei profesionale şi consolidarea climatului de legalitate. Cu alte cuvinte: protejaţi din interior ceea ce cetăţenii aşteaptă cel mai mult de la stat - corectitudine, fermitate şi încredere”, a afirmat ministrul.

Predoiu a subliniat că importanţa DGPI creşte odată cu digitalizarea administraţiei şi a serviciilor publice. „Modernizarea înseamnă eficienţă, dar şi noi suprafeţe de risc. Implicarea DGPI în proiecte strategice, cu accent pe securitatea cibernetică şi întărirea încrederii în serviciile publice electronice, arată că digitalizarea responsabilă se face cu reguli, cu protecţii şi cu responsabilitate instituţională”, a explicat el.

Ministrul a evidenţiat totodată rezultatele cooperării DGPI, atât intern, între instituţii, cât şi internaţional, în logica rezilienţei aliate. „Exerciţii interinstituţionale dedicate protejării infrastructurilor critice şi gestionării ameninţărilor hibride, cu participare largă şi observatori internaţionali - inclusiv din zona NATO - întăresc capacitatea de răspuns integrat şi cresc nivelul de pregătire pentru situaţii complexe”, a mai spus Predoiu.

În final, ministrul a felicitat angajaţii DGPI pentru standardele menţinute şi obiectivele atinse: „Creşterea rezilienţei instituţionale, sprijinirea proiectelor de digitalizare cu garanţii de securitate, întărirea cooperării interinstituţionale şi consolidarea capacităţii de prevenire în faţa ameninţărilor noi. La mulţi ani, DGPI! Mult succes în îndeplinirea misiunilor viitoare şi respect pentru fiecare profesionist care serveşte România cu demnitate”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

