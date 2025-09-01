Premier League: Victorie pentru FC Liverpool cu Arsenal, scor 1-0

Campioana Angliei, FC Liverpool, a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de Arsenal Londra, în etapa a treia din Premier League, potrivit news.ro.

Campioana en-titre a Angliei a reuşit să înscrie destul de târziu golul victoriei cu londonezii lui Mikel Arteta. Dominik Szoboszlai a marcat în minutul 83 şi a permis echipei lui Arne Slot să rămână pe primul loc al clasamentului în Premier League, cu 9 puncte din trei meciuri.

Într-o altă partidă din etapa a treia, Crystal Palace s-a impus cu 3-0 în deplasare, în faţa formaţiei Aston Villa. Mateta a deschis scorul din penalti, în minutul 21, Marc Guehi a făcut 2-0 în minutul 68, iar Ismaila Sarr a stabilit rezultatul final, în minutul 78. Pentru Crystal Palace este prima victorie din această ediţie de campionat.