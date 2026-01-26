Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
Premierul Canadei, Mark Carney, anunţă măsuri anti-inflaţie la alimente

O.S.
Internaţional / 26 ianuarie, 20:06

Sursa foto: Facebook/Mark Carney

Sursa foto: Facebook/Mark Carney

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunţat luni o serie de măsuri menite să reducă costurile alimentelor pentru familiile cu venituri mici, care se confruntă cu creşterea cheltuielilor de trai, inclusiv prin extinderea unui credit fiscal pentru produsele alimentare, conform Agerpres.

"Şocurile din lanţul global de aprovizionare, cauzate de tarife, fenomene meteorologice generate de schimbările climatice şi perturbări geopolitice, au condus la o creştere a preţurilor alimentelor mai rapidă decât inflaţia generală”, a relatat Agerpres.

Pentru a sprijini familiile cu venituri mici şi medii să facă faţă costurilor ridicate ale alimentelor, Carney a anunţat că guvernul va majora cu 25% suma creditului GST (taxă pe vânzări) pentru o perioadă de cinci ani, potrivit Agerpres.

"Acest lucru va aduce sute de dolari în plus în conturile bancare ale a peste 12 milioane de canadieni”, a afirmat el, menţionând că accesibilitatea reprezintă o problemă majoră în Canada, în special în cazul preţurilor alimentelor, care au continuat să crească chiar şi după diminuarea inflaţiei generale, conform Agerpres.

În timp ce publicul şi-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea faţă de creşterea costurilor alimentelor, marii şi micii comercianţi au continuat să transfere mai departe majorările de preţuri, cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile din regiunile cheie de producţie şi de tarifele impuse de preşedintele american Donald Trump, a informat sursa menţionată.

Guvernul va acorda, de asemenea, o plată unică în acest an, echivalentă cu 50% din reducerea GST. Premierul a precizat că măsurile ar costa aproximativ 3,1 miliarde de dolari canadieni (2,26 miliarde de dolari americani) în primul an şi între 1,3 şi 1,8 miliarde de dolari canadieni în fiecare dintre următorii patru ani, conform Agerpres.

Guvernul a alocat, de asemenea, 500 de milioane de dolari canadieni pentru investiţii de capital în sectorul alimentar, 150 de milioane de dolari canadieni pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi sprijin pentru băncile de alimente şi programele alimentare comunitare, potrivit Agerpres.

