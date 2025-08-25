Premierul francez Bayrou cere un vot de încredere pe 8 septembrie pentru planul de reducere a datoriei

Premierul Franţei, François Bayrou, a anunţat luni că va solicita un vot de încredere în Adunarea Naţională pe 8 septembrie, în cadrul unei declaraţii de politică generală privind „problema centrală” a datoriei publice, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

Acest vot „va consacra dimensiunea efortului” de reducere cu aproape 44 de miliarde de euro a deficitului public al Franţei şi abia după aceea va avea loc „discuţia” despre „fiecare măsură din acest plan de urgenţă”, a spus Bayrou într-o conferinţă de presă.

Planul, prezentat la jumătatea lunii iulie, are ca scop să răspundă „pericolului imediat” al supraîndatorării. Premierul a arătat cu degetul o „dependenţă de datorie devenită cronică”, conform sursei citate.

Mai multe dintre propuneri au întâmpinat opoziţie puternică, în special cea privind desfiinţarea a două zile libere. „Dacă nu există un acord minim, nu serveşte la nimic, dar nu vom ajunge acolo”, a declarat Bayrou, adăugând că Franţa traversează „un moment de ezitare şi confuzie” care „impune o clarificare”.