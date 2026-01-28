Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere la Berlin cu Friedrich Merz

U.B.
Politică / 28 ianuarie, 07:43

Premierul Ilie Bolojan, întrevedere la Berlin cu Friedrich Merz

Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, unde urmează să se întâlnească miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz, conform Agerpres. În aceeaşi zi, prim-ministrul are programate întrevederi cu vicepreşedintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz, cu liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn, precum şi cu preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer, adaugă sursa citată.

Agenda vizitei include şi o întâlnire cu preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, în contextul marcării Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului şi a eliberării lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau, potrivit Agerpres. Ilie Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Ucişi în Europa şi va avea discuţii cu directorul Fundaţiei Memorialului, Uwe Neumarker, mai notează sursa citată.

Şeful Executivului va avea, de asemenea, o întrevedere cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti, la Ambasada României în Germania, aminteşte Agerpres.

Guvernul precizează că românii reprezintă a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, numărând aproximativ 910.000 de persoane. Dintre aceştia, peste 90.000 au obţinut cetăţenia germană, la care se adaugă aproximativ 500.000 de etnici germani originari din România, bine integraţi în societatea germană, evidenţiază Agerpres.

Din delegaţia care îl însoţeşte pe premierul Ilie Bolojan fac parte ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, deputatul Ovidiu Ganţ, reprezentant al Forumului Democrat al Germanilor din România, secretarul de stat Dragoş Hotea şi consilierul de stat Raul Gutin, conform sursei citate anterior.

Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Germania a început marţi, cu o întâlnire cu reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei (DIHK), completează Agerpres.

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

