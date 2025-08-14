Premierul Ilie Bolojan preia interimar funcţia de vicepremier după demisia lui Dragoş Anastasiu

Administraţia Prezidenţială a anunţat joi că preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care premierul Ilie Bolojan este desemnat viceprim-ministru interimar, funcţie rămasă vacantă după demisia lui Dragoş Anastasiu.
Anastasiu şi-a anunţat retragerea din Executiv pe 27 iulie, în urma scandalului legat de mita pe care a recunoscut că a oferit-o timp de opt ani unei funcţionare ANAF. Demisia a venit şi pe fondul contradicţiilor cu DNA privind statutul său în dosar - Anastasiu afirmând că a fost martor, în timp ce procurorii l-au încadrat drept martor denunţător.
Fostul vicepremier a explicat că a ales să plece pentru a evita prejudicierea imaginii Guvernului, afirmând că nu este „şpăgar”, ci „un om onest şi integru”. Preşedintele Nicuşor Dan declara la momentul respectiv că situaţia reprezenta „o mare problemă” pentru Executiv.
Demisia lui Dragoş Anastasiu a fost înregistrată oficial pe 28 iulie, a precizat ulterior premierul Ilie Bolojan.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.08.2025, 14:24)
Cap gol.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.08.2025, 14:33)
CONFORM cererii vicepremierului ATANASIU atunci cand si-a depus demisia, prin care el i-a trasat sarcina lui BOLOJAN de a continua reformele stabilite de ei pentru DEMOLAREA ROMANIEI si UMILIREA Romanilor, hop si BALALAU de la cotroceni care prin semnatura de numire a lui BOLOJAN ca vicepremier interimar, se dovedeste faptul ca triumviratul lor erea deja stabilit dinainte pentru DEMOLAREA Romaniei si UMILIREA Romanilor. In aceasta ECUATIE intra si trimiterea TRUPELOR SPECIALE ale JANDARMERIEI dotati cu arme automate si munitie de razboi in statiile de METROU. In urma MASURILOR de SARACIRE a ROMANILOR luate de TRILATERALA ,PNL-USR-UDMR, romanii, au anuntat mari demonstratii fata de guvernul ANTIROMANESC si vor sa ii obisnuiasca pe romani cu prezenta jandarmilor pentru ca in caz de mari TULBURARI SOCIALE, JANDARMII sa inchida METROUL.Intreb. In caz de DEZORDINI mari, JANDARMII vor folosi armamentul din dotare. Asa ca Romanii au o explicatie logica a prezentei TRUPELOR de JANDARMI in STATIILE de METROU. Domnilor JANDARMI, voi,ati JURAT pe tricolor sa aparati TARA si pe ROMANI si nu TAGMA JEFUITORILOR. CITITI ATRIBUTIILE voastre FINCTIONALE.!