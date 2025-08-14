Premierul Ilie Bolojan preia interimar funcţia de vicepremier după demisia lui Dragoş Anastasiu

Administraţia Prezidenţială a anunţat joi că preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care premierul Ilie Bolojan este desemnat viceprim-ministru interimar, funcţie rămasă vacantă după demisia lui Dragoş Anastasiu.

Anastasiu şi-a anunţat retragerea din Executiv pe 27 iulie, în urma scandalului legat de mita pe care a recunoscut că a oferit-o timp de opt ani unei funcţionare ANAF. Demisia a venit şi pe fondul contradicţiilor cu DNA privind statutul său în dosar - Anastasiu afirmând că a fost martor, în timp ce procurorii l-au încadrat drept martor denunţător.

Fostul vicepremier a explicat că a ales să plece pentru a evita prejudicierea imaginii Guvernului, afirmând că nu este „şpăgar”, ci „un om onest şi integru”. Preşedintele Nicuşor Dan declara la momentul respectiv că situaţia reprezenta „o mare problemă” pentru Executiv.

Demisia lui Dragoş Anastasiu a fost înregistrată oficial pe 28 iulie, a precizat ulterior premierul Ilie Bolojan.