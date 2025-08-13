Presa străină: Egiptul anunţă că lucrează în vederea unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza

Egiptul a anunţat marţi că acţionează împreună cu Qatarul şi Statele Unite în vederea unui armistiţiu de 60 de zile în Fâşia Gaza, unde armata israeliană se pregăteşte să preia controlul Gazei, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian, relatează AFP.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra căruia se exercită presiuni foarte puternice să pună capăt unui război de 22 de luni în Fâşia Gaza, a anunţat că Israelul ”va autoriza” locuitorii enclavei, care vor acest lucru, să părăsească teritoriul palestinian, supus unui asediu foarte strict de la începutul conflictului, transmite sursa.

”Noi nu-i împingem afară, dar le vom permite să plece şi asta este ceea ce se întâmplă”, a răspuns Netanyahu, întrebat într-un interviu la postul internaţional de televiziune I24 News, în timp ce armata israeliană se pregăteşte să lanseze o nouă fază a ofensivei sale, cu scopul de a înfrânge Hamasul, potrivit sursei.

În paralel, două surse palestiniene au anunţat că o delegaţie a Hamas era aşteptată la Cairo la o întâlnire cu mediatori, care încearcă să găsească o ieşire din război, declanţat la 7 octombrie 2023 de un atac sângeros al mişcării islamiste palestiniene în sudul Israelului, conform AFP.

În urma unui armistiţiu de două luni, încălcat la jumătatea lui martie de către Israel, noi negocieri indirecte, la Doha, sub egida celor trei ţări mediatoare, au eşuat în iulie.

Benjamin Netanyahu este supus unei presiuni tot mai mari de către opinia publică israeliană, îngrijorată de soarta celor 49 de ostatici ţinuţi în continuare în Fâşia Gaza, dintre care 27 sunt morţi, potrivit armatei israeliene, în timp ce în străinătate se multiplică apeluri în vederea opririi suferinţelor celor peste două milioane de locuitori ai teroririului palestinian.

După ONU - care a avertizat cu privire la riscul unei ”foamete generalizate” -, Uniunea Europeană şi alte 24 de ţări au denunţat marţi o ”foamete” şi o ”suferinţă umană” care atinge ”un nivel inimaginabil” şi cer să se acţioneze ”de urgenţă” pentru a li se pune capăt.

”PROPUNERE NOUĂ”

Ministrul egipteam de Externe Badr Abdelatty a anunţat marţi că autorităţile de la Cairo lucrează ”activ” împreună cu Doha şi Washingtonul să repună pe şine un proiect al unui armistiţiu de 60 de zile.

”Obiectivul este să se revină la propunerea iniţială: instaurarea unei încetări a focului de 60 de zile, eliberarea anumitor ostatici şi deţinuţi palestinieni şi trimiterea fără condiţii şi fără restricţii de ajutor umanitar şi medical către Fâşia Gaza”, a precizat ministrul.

Surse palestiniene apropiate dosarului au declarat AFP că o delegaţie a Hamas - condusă de către negociatorul-şef Khalil al-Hayya - era şateptată marţi sau miercuri la Cairo.

Potrivit uneia dintre aceste surse, ”mediatorii sunt pe cale să formuleze o nouă propunere în vederea unui acord global de încetare a focului”, care să prevadă eliberarea ”dintr-o singură dată” a tuturor ostaticilor.

”SE CUTREMURĂ PĂMÂNTUL”

La Gaza, Apărarea Civilă a anunţat marţi moartea a 33 de palestinieni, ucişi în atacuri israeliene.

”A treia zi la rând, ocupaţia israeliană îşi intensifică bombardamentele” asupra oraşului Gaza, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Apărării Civile, Mahmud Basal.

Cartierele Zaytun şi Sabra au fost atinse ”de atacuri aeriene foarte intense care au ţintit locuinţe civile”, a precizat el.

Israelul anunţa vineri un plan prin care să preia controlul oraşului Gaza, situat în nordul Fâşiei, şi a taberelor de refugiaţi vecine, fără să prezinte un calendar în acest sens.

”Ocupaţia foloseşte toate tipurile de armament în această zonă - bombe, drone şi muniţie explozivă -, provocând o distrugere masivă a locuinţelor civile”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

”Bombardamentul este extrem de intens de două zile. la fiecare atac se cutremură pământul. Există martiri sub dărâmături la care nu poate ajunge nimeni, pentru că tirurile nu au încetat”, declară un locuitor din Zaytun, Majed al-Hosary.

Benjamin Netanyahu anunţa duminică că Israelul controla militar ”70 până la 75%” din Fâşia Gaza şi că mai rămânea să cucerească oraşul Gaza şi sectoare din centrul enclavei.

Planul ”nu vizează să ocupe (Fâşia) Gaza, ci să o demilitarizeze”, a subliniat el, enumerând obiectivele Israelului: ”în primul rând, dezarmarea Hamasului. În al doilea rând, toţi ostaticii sunt liberi. În al treilea, (Fâşia) Gaza este demilitarizată. În al patrulea, o administraţie civilă paşnică neisraeliană”.

Atacul de la 7 octombrie 2023 a antrenat moartea, de partea israeliană, a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Represaliile israeliene în Fâşia Gaza s-au soldat cu 61.599 de morţi, majoritatea civili, potrivit unor date de la ministerul Sănătăţii al Hamas, considerate fiabile de către ONU.