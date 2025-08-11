Presa străină: Evacuări masive în Japonia după inundaţiile şi alunecările de teren din sud-vestul ţării

Autorităţile nipone au îndemnat luni milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza inundaţiilor şi a alunecărilor de teren produse în urma ploilor abundente din sud-vestul Japoniei, soldate cu mai multe persoane dispărute, transmite AFP.

Imaginile difuzate de televiziunea japoneză au arătat mai multe zone din prefectura Kumamoto în care case, magazine şi vehicule au fost acoperite de apele de aproximativ un metru adâncime, conform sursei.

Luni dimineaţă, în şase ore, cantităţi de ploaie de peste 37 de centimetri au căzut în oraşul Tamana, cel mai afectat de ploi, un record local, potrivit Agenţiei japoneze de meteorologie, transmite sursa citată.

"Situaţia reprezintă un pericol la adresa vieţii, iar siguranţa trebuie asigurată imediat", au avertizat meteorologii, adăugând că "este necesară vigilenţă maximă".

Au fost emise avertizări şi apeluri la evacuare pentru mai bine de trei milioane de locuitori din sud-vestul Japoniei, potrivit Agenţiei pentru gestionarea incendiilor şi dezastrelor.

Aproximativ 384.000 de persoane, majoritatea din Kumamoto, se află sub cel mai înalt nivel de alertă, a declarat aceeaşi sursă.

Un bărbat din Kosa, Kumamoto, a fost dat dispărut luni după ce o alunecare de teren i-a lovit casa, a declarat un oficial local pentru AFP.

În Misato, un alt oraş din această prefectură, salvatorii încercau să îl ajute pe un bărbat în vârstă rămas blocat în locuinţa sa, care a fost, de asemenea, lovită de o alunecare de teren, după cum a declarat pentru AFP un oficial local.

Două persoane din oraşul Fukuoka, luate de apele unui râu, duminică, erau în continuare date dispărute luni, conform postului nipon NHK.