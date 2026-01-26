Preşedinta interimară a Venezuelei condamnă amestecul SUA în politica ţării sale

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat Statele Unite să stea departe de la politica ţării sale, pe care preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să o dicteze, potrivit AFP.

„Destul cu ordinele de la Washington către politicienii venezueleni. Să lăsăm politica venezueleană să ne rezolve divergenţele şi conflictele interne. Destul cu puterile străine”, a declarat Delcy Rodriguez într-un mesaj adresat lucrătorilor petrolieri din statul Anzoategui (est), conform sursei citate.

„A costat scump această republică să se confrunte cu consecinţele fascismului şi extremismului în ţara noastră”, a mai subliniat ea, potrivit sursei amintite.

Delcy Rodriguez a depus jurământul ca preşedintă interimară pe 5 ianuarie, după capturarea preşedintelui socialist Nicolas Maduro de către Statele Unite într-o operaţiune militară spectaculoasă la Caracas, a informat AFP. În urma acestei operaţiuni, Trump a anunţat că Washingtonul intenţionează să „dicteze” deciziile Venezuelei până la noi ordine, a transmis sursa menţionată.

De atunci, sub presiunea americană, ea a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a iniţiat reforme legislative, inclusiv o nouă lege a hidrocarburilor, a eliberat prizonieri politici şi a îndemnat la găsirea unor acorduri cu opoziţia, conform AFP.