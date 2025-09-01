Preşedintele BCE avertizează asupra unui „pericol foarte grav” dacă Donald Trump preia controlul politicii monetare a SUA

Preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, avertizează că o preluare a controlului politicii monetare americane de către Donald Trump ar reprezenta „un pericol foarte serios” pentru economia Statelor Unite şi pentru economia mondială, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

„Dacă se va întâmpla, este un pericol foarte serios la adresa economiei americane şi a economiei mondiale”, a declarat Lagarde la Radio Classique.

Ea a subliniat că politica Băncii Centrale americane (Fed) „are evident efecte asupra Statelor Unite în menţinerea stabilităţii preţurilor şi asigurarea unor locuri de muncă optime”. „Dacă ea ar depinde de dictatul cuiva, echilibrul economiei americane şi, pe cale de consecinţă, efectele asupra lumii întregi ar fi îngrijorătoare”, a adăugat şefa BCE.

Lagarde consideră totuşi că lui Trump îi va fi „foarte dificil” să controleze Fed, întrucât „Curtea Supremă a Statelor Unite, larg respectată în ţară, a indicat în mod expres că un guvernator Fed nu poate fi revocat decât din cauza unei erori grave”.

„Este un drum foarte lung să fii revocat din cauza unei erori grave. Aşadar, cred că îi va fi foarte greu să facă acest lucru în Consiliul Guvernatorilor, alcătuit din şapte membri, plus cei ai băncilor regionale americane, pentru a răsturna complet majoritatea”, a explicat preşedintele BCE.

Donald Trump, care susţine că are un cuvânt de spus în politica monetară şi cere în mod regulat ca Fed să reducă dobânda, a încercat să submineze autoritatea oficialilor de vârf ai instituţiei, conform sursei citate. După ce l-a atacat pe Jerome Powell, preşedintele Fed numit chiar de el în primul mandat, Trump încearcă acum să obţină revocarea guvernatoarei Lisa Cook, pe care o acuză că ar fi minţit pentru a obţine împrumuturi imobiliare la dobânzi mai favorabile.