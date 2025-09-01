Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Preşedintele BCE avertizează asupra unui „pericol foarte grav” dacă Donald Trump preia controlul politicii monetare a SUA

A.B.
Internaţional / 1 septembrie, 12:03

Preşedintele BCE avertizează asupra unui „pericol foarte grav” dacă Donald Trump preia controlul politicii monetare a SUA

Preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, avertizează că o preluare a controlului politicii monetare americane de către Donald Trump ar reprezenta „un pericol foarte serios” pentru economia Statelor Unite şi pentru economia mondială, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

„Dacă se va întâmpla, este un pericol foarte serios la adresa economiei americane şi a economiei mondiale”, a declarat Lagarde la Radio Classique.

Ea a subliniat că politica Băncii Centrale americane (Fed) „are evident efecte asupra Statelor Unite în menţinerea stabilităţii preţurilor şi asigurarea unor locuri de muncă optime”. „Dacă ea ar depinde de dictatul cuiva, echilibrul economiei americane şi, pe cale de consecinţă, efectele asupra lumii întregi ar fi îngrijorătoare”, a adăugat şefa BCE.

Lagarde consideră totuşi că lui Trump îi va fi „foarte dificil” să controleze Fed, întrucât „Curtea Supremă a Statelor Unite, larg respectată în ţară, a indicat în mod expres că un guvernator Fed nu poate fi revocat decât din cauza unei erori grave”.

„Este un drum foarte lung să fii revocat din cauza unei erori grave. Aşadar, cred că îi va fi foarte greu să facă acest lucru în Consiliul Guvernatorilor, alcătuit din şapte membri, plus cei ai băncilor regionale americane, pentru a răsturna complet majoritatea”, a explicat preşedintele BCE.

Donald Trump, care susţine că are un cuvânt de spus în politica monetară şi cere în mod regulat ca Fed să reducă dobânda, a încercat să submineze autoritatea oficialilor de vârf ai instituţiei, conform sursei citate. După ce l-a atacat pe Jerome Powell, preşedintele Fed numit chiar de el în primul mandat, Trump încearcă acum să obţină revocarea guvernatoarei Lisa Cook, pe care o acuză că ar fi minţit pentru a obţine împrumuturi imobiliare la dobânzi mai favorabile.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

01 septembrie
Ediţia din 01.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb