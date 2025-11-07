Preşedintele Bulgariei cere eliberarea lui Nicolas Sarkozy

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în detenţie la închisoarea Sante din Paris, invocând „contribuţia decisivă” a acestuia la eliberarea celor cinci infirmiere bulgare condamnate la moarte în Libia, relatează AFP.

„Fac un apel la politicienii europeni în favoarea eliberării preşedintelui Sarkozy, din cauza angajamentului său personal în eliberarea infirmierelor bulgare”, a declarat Radev, în cadrul unei ceremonii organizate la Sofia pentru decorarea unui fost ambasador britanic în Libia.

Cinci infirmiere bulgare au fost condamnate la moarte în Libia, fiind acuzate că au infectat cu HIV 450 de copii. După opt ani de detenţie, ele au fost eliberate şi repatriate în iulie 2007, cu avionul prezidenţial francez, însoţite de Cecilia Sarkozy, soţia de atunci a preşedintelui Franţei.

„Vreau să aduc un omagiu unui om care a depus eforturi considerabile şi care, în prezent în închisoare, are nevoie de susţinerea şi recunoştinţa noastră”, a spus Radev.

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy ispăşeşte o pedeapsă de cinci ani de închisoare, dintre care doi cu executare, după ce a fost găsit vinovat de asociere de răufăcători în „dosarul libian”, privind presupusa finanţare ilegală a campaniei sale prezidenţiale din 2007. O Curte de Apel din Paris urmează să examineze luni o cerere de eliberare depusă de avocaţii săi.