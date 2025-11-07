Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Preşedintele Bulgariei cere eliberarea lui Nicolas Sarkozy

A.B.
Internaţional / 7 noiembrie, 21:47

Preşedintele Bulgariei cere eliberarea lui Nicolas Sarkozy

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în detenţie la închisoarea Sante din Paris, invocând „contribuţia decisivă” a acestuia la eliberarea celor cinci infirmiere bulgare condamnate la moarte în Libia, relatează AFP.

„Fac un apel la politicienii europeni în favoarea eliberării preşedintelui Sarkozy, din cauza angajamentului său personal în eliberarea infirmierelor bulgare”, a declarat Radev, în cadrul unei ceremonii organizate la Sofia pentru decorarea unui fost ambasador britanic în Libia.

Cinci infirmiere bulgare au fost condamnate la moarte în Libia, fiind acuzate că au infectat cu HIV 450 de copii. După opt ani de detenţie, ele au fost eliberate şi repatriate în iulie 2007, cu avionul prezidenţial francez, însoţite de Cecilia Sarkozy, soţia de atunci a preşedintelui Franţei.

„Vreau să aduc un omagiu unui om care a depus eforturi considerabile şi care, în prezent în închisoare, are nevoie de susţinerea şi recunoştinţa noastră”, a spus Radev.

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy ispăşeşte o pedeapsă de cinci ani de închisoare, dintre care doi cu executare, după ce a fost găsit vinovat de asociere de răufăcători în „dosarul libian”, privind presupusa finanţare ilegală a campaniei sale prezidenţiale din 2007. O Curte de Apel din Paris urmează să examineze luni o cerere de eliberare depusă de avocaţii săi.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb