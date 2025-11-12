Preşedintele Cehiei i-a cerut lui Andrej Babis să explicaţii înainte de a fi numit premier

Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat miercuri că miliardarul Andrej Babis, învingător în alegerile parlamentare din 3-4 octombrie, trebuie să explice public cum va evita conflictul de interese cu afacerile sale înainte de a fi desemnat prim-ministru, potrivit Reuters.

Partidul populist ANP, condus de Babis, urmează să formeze guvernul alături de două partide mai mici de dreapta. În vârstă de 71 de ani, Babis a afirmat că va respecta legislaţia privind interesele economice ale membrilor executivului, însă nu a explicat concret cum va proceda.

Cancelaria prezidenţială a avertizat că o nominalizare fără o clarificare prealabilă ar putea fi neconstituţională şi ar risca pierderea fondurilor europene. După o întâlnire cu preşedintele Pavel, Babis a promis că va analiza documentele transmise de şeful statului, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Babis, proprietar al grupului Agrofert, controlează sute de companii din agricultură, industria alimentară, chimică şi sanitară, multe dintre acestea beneficiind de subvenţii locale şi europene. Transparency International consideră că pentru a evita un conflict de interese real, Babis ar trebui fie să-şi vândă companiile, fie să renunţe la funcţia guvernamentală.

În primul său mandat de premier (2017-2021), Babis a fost vizat de anchete privind posibile conflicte de interese, iar Comisia Europeană a concluzionat că transferul activelor sale în fonduri fiduciare nu a fost suficient pentru a asigura separarea efectivă de activităţile de afaceri.