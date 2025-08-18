Preşedintele Finlandei îi mulţumeşte lui Trump pentru progresele înregistrate în discuţiile privind războiul din Ucraina

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a salutat luni rolul jucat de omologul său american, Donald Trump, în avansarea negocierilor pentru încetarea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează CNN.

„Cred că în ultimele două săptămâni am înregistrat mai multe progrese în direcţia încheierii acestui război decât în ultimii trei ani şi jumătate”, a declarat Stubb, subliniind importanţa simbolică a reuniunii de la Casa Albă, unde liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat garanţii de securitate pentru Kiev.

Oficialul finlandez a amintit că ţara sa împarte peste 1.300 de kilometri de frontieră cu Rusia, evocând totodată legăturile istorice dintre cele două state. Finlanda a făcut parte din Imperiul Rus între 1809 şi 1917, înainte de a-şi dobândi independenţa.

Context: Finlanda a aderat la NATO în aprilie 2023, după invazia rusă din Ucraina, renunţând la neutralitatea tradiţională pentru a căuta protecţie în cadrul alianţei conduse de Statele Unite.