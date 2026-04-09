Preşedintele Iranului: „Armistiţiul este rodul sângelui lui Khamenei şi al mobilizării poporului iranian”

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a transmis, într-o postare publicată pe contul său oficial de X, că armistiţiul a fost obţinut în urma acceptării principiilor generale susţinute de Teheran şi l-a descris drept rezultatul sacrificiului liderului suprem Ali Khamenei şi al mobilizării populaţiei iraniene.

„Armistiţiul, obţinut în urma acceptării principiilor generale susţinute de Iran, a fost rodul sângelui marelui nostru lider martir, Khamenei, şi al mobilizării întregului popor”, a scris Masoud Pezeshkian în aceeaşi postare.

Pezeshkian: „De astăzi înainte, vom rămâne uniţi”

În acelaşi mesaj, liderul iranian a susţinut că unitatea internă trebuie menţinută şi după intrarea în vigoare a armistiţiului. „De astăzi înainte, vom rămâne uniţi”, a transmis Pezeshkian pe X.

Preşedintele iranian a indicat că această coeziune ar trebui să continue în mai multe planuri, nu doar în zona militară sau diplomatică, potrivit aceleiaşi surse. „Fie în plan diplomatic, fie în planul apărării, fie în spaţiul public, fie în domeniul furnizării de servicii”, a adăugat acesta în aceeaşi postare.

Postarea lui Masoud Pezeshkian vine după anunţarea armistiţiului dintre Iran şi Statele Unite, într-un context de tensiuni regionale majore şi după mai multe zile de confruntări.