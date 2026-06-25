Preşedintele Israelului vine în România şi se va dresa Parlamentului

Preşedintelui Statului Israel, Isaac Herzog, se va afla în perioada 28 - 29 iunie, în România şi va adresa un mesaj Parlamentului. Birourile permanente reunite ale Parlamentului se reunesc, joi, de la 15.30, pentru stabilirea unei şedinţe comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată transmiterii mesajului lui Isaac Herzog, conform News.ro.

Şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului va avea loc joi, la ora 15:30, şi se va desfăşura online.

Pe agenda şedinţei se află Memorandumul intern privind Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată transmiterii mesajului Preşedintelui Statului Israel, Isaac Herzog, care se va afla în vizită în România în 28 - 29 iunie.

Şedinţa comună a Camerelor ar urma să aibă loc în 29 iunie, la ora 17.00, conform memorandumului care va fi discutatd e conducerea Parlamentului.

Vor fi invitaţi la şedinţa comună şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ai Ucrainei şi Republicii Moldova cu reşedinţa la Bucureşti. De asemenea, la această şedinţă vor participa şi invitaţi ai ambasadei Statului Israel la Bucureşti.