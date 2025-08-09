Preşedintele polonez Nawrocki va face o vizită în SUA la invitaţia lui Trump

Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va efectua la începutul lunii septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său de cabinet, Pawel Szefernaker, printr-un mesaj postat pe platforma X, preluat de Reuters.

„Într-o scrisoare de felicitare primită în ziua inaugurării, preşedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe preşedintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă pentru o întrevedere oficială de lucru pe 3 septembrie 2025”, se arată în mesaj.

Nawrocki a subliniat în repetate rânduri importanţa relaţiilor solide dintre Polonia şi Statele Unite, aminteşte Reuters. În campania sa electorală, susţinută de principalul partid naţionalist de opoziţie, Lege şi Justiţie (PiS), Nawrocki a fost primit în Biroul Oval de Trump cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale din Polonia din mai, preşedintele american exprimându-şi susţinerea pentru candidatura sa.