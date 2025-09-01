Preşedintele Poloniei cere Germaniei să plătească despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că relaţiile de încredere dintre Varşovia şi Berlin nu pot fi construite fără ca Germania să abordeze problema despăgubirilor de război. Afirmaţiile au fost făcute luni, la Gdañsk, în cadrul unei ceremonii care a marcat 86 de ani de la atacul Germaniei naziste asupra Poloniei şi începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează TVP World.

Invazia germană a debutat la 1 septembrie 1939, cu bombardarea instalaţiei militare de la Westerplatte. În faţa monumentului dedicat celor care au rezistat atunci atacului, Nawrocki a cerut explicit compensaţii din partea Germaniei:

„Pentru a construi un parteneriat bazat pe adevăr şi relaţii bune, este necesar să discutăm problema reparaţiilor. În calitate de preşedinte al Poloniei, solicit acest lucru fără echivoc, pentru binele comun”, a spus el.

Preşedintele a subliniat că despăgubirile sunt „o chestiune de justiţie istorică”, reamintind că Polonia a pierdut şase milioane de cetăţeni în timpul războiului. Fostul guvern condus de partidul Lege şi Justiţie (PiS), din care provine şi Nawrocki, a calculat daunele la 6 trilioane de zloţi (aproximativ 1,4 trilioane de euro).

„Reparaţiile nu sunt o alternativă la uitare. Polonia, ca stat de primă linie şi cea mai importantă ţară de pe flancul estic al NATO, are nevoie de justiţie, de adevăr şi de relaţii corecte cu Germania - dar şi de compensaţii din partea statului german”, a insistat Nawrocki.

Premierul Donald Tusk, aflat deja în tensiuni politice cu noul preşedinte, a transmis un mesaj diferit. El a subliniat că Polonia trebuie să fie unită şi să coopereze cu aliaţii săi pentru a descuraja orice agresiune externă. „Ţara noastră trebuie să fie clară în privinţa duşmanilor săi şi pregătită să se apere, astfel încât nimeni, nicăieri în lume, să nu se mai gândească vreodată să ne atace patria”, a afirmat Tusk.