Preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, îl acuză pe Donald Trump că favorizează Rusia şi îl numeşte „activ sovietic”

Preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, l-a criticat dur pe omologul său american, Donald Trump, pe care l-a numit „activ sovietic”, acuzându-l că sprijină Rusia în negocierile pentru pacea din Ucraina, transmite EFE.

„Liderul celei mai mari superputeri mondiale este, în mod obiectiv, un activ sovietic sau rus”, a declarat Rebelo de Sousa în cadrul unui discurs susţinut la Universitatea de Vară a Partidului Social Democrat (PSD), eveniment dedicat formării tinerilor şi desfăşurat la Castelo de Vide.

Şeful statului portughez a susţinut că noua administraţie americană „a favorizat strategic Federaţia Rusă”, menţionând că, deşi Washingtonul ameninţă constant cu sancţiuni, „nu a fost impusă nicio sancţiune împotriva Rusiei”.

Potrivit lui Rebelo de Sousa, Statele Unite au trecut „de la statutul de aliat al unei părţi la cel de arbitru al conflictului” şi a reproşat excluderea Ucrainei şi a Europei din discuţiile de pace cu Moscova.

Nu este pentru prima oară când preşedintele portughez îl atacă pe Trump. La începutul anului, acesta avertizase că liderul american riscă „o alunecare de la democraţie spre dictatură”, după ce administraţia de la Washington a restricţionat accesul mai multor instituţii media la Casa Albă.