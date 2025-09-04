Preşedintele Zelenski a fost primit miercuri seara la Palatul Elysee

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri seara la Palatul Élysee, unde a fost întâmpinat de preşedintele francez, Emmanuel Macron, înaintea discuţiilor de joi din cadrul Coaliţiei de Voinţă, ce reuneşte ţările care vor să ajute Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, relatează The Guardian, de la care menţionăm următoarele.

Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski au avut discuţii, într-un cadru mai larg, şi au cinat împreună.

Preşedintele Emmanuel Macron a afirmat că, pe baza activităţilor pregătitoare ale planificatorilor militari, Europa este „gata să ofere garanţii de securitate Ucrainei şi ucrainenilor”.

„Întrebarea este acum să determinăm sinceritatea Rusiei şi angajamentele sale succesive faţă de SUA în ceea ce priveşte negocierile de pace”, a spus el.

Curios, două surse diplomatice au declarat pentru Reuters că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se află şi el la Paris, înaintea întâlnirii de joi, notează The Guardian.

„Franţa este alături de Ucraina, iar noi suntem recunoscători întregii naţiuni franceze şi personal preşedintelui Emmanuel Macron pentru sprijinul atât de puternic acordat ţării noastre şi pentru poziţia de lider a Franţei în numeroase iniţiative şi coaliţii”, a scris miercuri seara Volodimir Zelenki pe contul de X, postând imagini de la întâlnirea sa cu liderul francez.

„În cursul întâlnirii de astăzi cu preşedintele Macron, ne-am aliniat poziţiile înaintea reuniunii de mâine a liderilor Coaliţiei de Voinţă şi am discutat despre lucrările pregătitoare privind garanţiile de securitate. Cred că eforturile noastre vor oferi Ucrainei garanţii de securitate solide. Lucrăm cu toţii împreună la acest lucru”, a declarat Zelenski.

„Am discutat, de asemenea, despre sprijinul pentru apărare acordat Ucrainei - abordarea nevoilor actuale, consolidarea sancţiunilor împotriva Rusiei şi posibilităţile de utilizare a activelor ruseşti îngheţate. O atenţie deosebită a fost acordată parcursului nostru către Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul Franţei în această privinţă”, transmite Volodimir Zelenski.

Aproximativ 30 de lideri vor evalua „progresul discuţiilor privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, ca o condiţie prealabilă necesară pentru orice viitor acord de pace, şi vor decide paşii următori, pentru a continua să sprijine Ucraina şi pentru a aduce Rusia la masa negocierilor”, potrivit unei note conceptuale văzute de Reuters, trimisă participanţilor.

Palatul Élysee a confirmat miercuri că unii liderii europeni şi preşedintele Zelenski vor discuta cu preşedintele american Donald Trump la telefon după întâlnirea lor de la Paris, pentru a discuta despre garanţiile de securitate, a declarat miercuri preşedinţia franceză.

Biroul preşedintelui francez a declarat că unul dintre obiectivele întâlnirii este de a spune „că suntem capabili, în ceea ce priveşte partenerii noştri americani, să ne onorăm angajamentele asumate, în timp ce lor le revine sarcina de a menţine sau de a spori presiunea asupra Rusiei”, a relatat AFP.

Convorbirea cu Trump este preconizată în jurul orei 15:00, ora României, urmând ca mai târziu să aibă loc o conferinţă de presă.