Prim-ministrul slovac Robert Fico va avea întâlniri bilaterale cu preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele rus Vladimir Putin la celebrările din Beijing ale aniversării celui de-al Doilea Război Mondial, a declarat Fico.

Apoi, vineri, se va întâlni cu preşedintele ucrainean Volodymyr Zelenski în estul Slovaciei, a declarat el într-un comunicat.

Fico, care conduce o ţară membră a NATO şi a UE, dar s-a opus sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei, a avut relaţii tensionate cu Zelenski şi s-a rupt de aliaţii europeni. El s-a întâlnit cu Putin la Moscova în decembrie.

Fico va fi, de asemenea, singurul lider al unei ţări din Uniunea Europeană care va participa la festivităţile de la Beijing, unde Xi va fi însoţit de Putin şi de liderii Coreei de Nord, Iranului şi Myanmarului, într-o demonstraţie de solidaritate împotriva Occidentului.

„Respect fiecare victimă a luptei împotriva fascismului, de aceea în trecut am stat cu respect în faţa memorialelor din Moscova, Normandia sau Washington”, a declarat Fico într-un comunicat trimis prin e-mail.

„Personal regret şi recunosc că nu înţeleg de ce, dintre ţările UE, doar Slovacia va fi prezentă la Beijing. Se construieşte o nouă ordine mondială, noi reguli ale unei lumi multipolare, un nou echilibru al puterilor, ceea ce este extrem de important pentru stabilitatea mondială.”

El a spus că era necesar să profite de ocazie pentru a se întâlni cu liderii mondiali şi că a informat reprezentanţii UE despre călătoria sa.

El nu a specificat mai multe detalii despre agenda întâlnirilor sale la Beijing şi nici despre întâlnirea cu Zelenski.

Slovacia a criticat Ucraina atunci când aceasta nu a reînnoit contractul de transport al gazelor ruseşti către Slovacia după expirarea celui vechi la sfârşitul anului trecut, forţând Slovacia să utilizeze rute alternative pentru gazele ruseşti şi să caute alţi furnizori.

Slovacia a dorit, de asemenea, să menţină importurile de petrol rusesc prin conducta Druzhba care traversează Ucraina, care au fost temporar oprite în ultimele două săptămâni după atacurile ucrainene asupra conductei din Rusia.