Prima Bancă de Ţesuturi din România, inaugurată la Bucureşti

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) anunţă finalizarea primei Bănci de Ţesuturi din România, o investiţie de 6,2 milioane de euro, conform News.ro.

Construcţia Băncii de Ţesuturi de la Spitalul Clinic Colentina, administrat de Primăria Capitalei prin ASSMB, a fost finalizată la doi ani de la începerea lucrărilor, cu o investiţie de peste 6,2 milioane de euro. Proiect strategic şi unic la nivel naţional, acesta va permite realizarea intervenţiilor chirurgicale complexe pentru pacienţi din întreaga ţară. Finanţarea a fost asigurată integral din bugetul Primăriei Bucureşti. La Bancă vor fi recoltate, testate şi stocate patru categorii esenţiale de ţesuturi: os-tendon, piele, cornee şi valve cardiace, facilitând astfel mai multe transplanturi, intervenţii mai rapide şi salvarea unui număr mai mare de vieţi, precizează ASSMB, a relatat News.ro.

"Am finalizat cu succes o investiţie cheie pentru sistemul medical românesc. Banca de Ţesuturi va face diferenţa între a aştepta cu speranţă şi a putea interveni rapid pentru salvarea unei vieţi, deservind pacienţi la nivel naţional şi consolidând rolul Capitalei în medicina de performanţă”, a declarat Iustinian Roşca, director general ASSMB. Investiţia, esenţială pentru dezvoltarea activităţii de transplant în România, urmează să fie recepţionată şi pusă în funcţiune în perioada următoare. Clădirea, cu subsol, parter şi două etaje, a fost proiectată conform celor mai stricte norme de mediu şi eficienţă energetică. Lucian Judele, administratorul public al Primăriei Capitalei, subliniază că Banca de Ţesuturi reprezintă o investiţie strategică în infrastructura medicală avansată, asigurând trasabilitate, standarde ridicate de calitate biologică şi disponibilitate a ţesuturilor, aliniind medicina românească la standardele europene de siguranţă şi performanţă, conform News.ro.