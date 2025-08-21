Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Primăria Buzău a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al noului spital municipal

ANA FELEA
Miscellanea / 21 august, 11:16

Primăria Buzău a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al noului spital municipal

Proiectul privind construcţia unui nou spital municipal în municipiul Buzău, demarat în urmă cu mai bine de patru ani, a ajuns la etapa studiului de fezabilitate. Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a anunţat, printr-o postare pe Facebook, că în ciuda ”vremurilor dificile din punct de vedere financiar”, acest proiect nu a fost abandonat. Recent a fost semnat contractul cu firma care va realiza studiul de fezabilitate, analiză ce urmează să stabilească costul viitoarei construcţii care va deservi cea mai mare parte a populaţiei judeţului Buzău pentru că tot aici, în noul spital, ar urma să fie relocate şi secţiile din actualul Spital Judeţean din Buzău.

Constantin Toma a declarat: ”Trăim vremuri dificile din punct de vedere financiar, dar proiectul de realizare a Spitalului Municipal Buzău merge mai departe. Se lucrează în acest moment la Studiul de fezabilitate pentru construirea spitalului şi aceasta se datorează Fundaţiei Umanitare Agrinvest şi omului extraordinar Ali Hamzeh, patronul Agrinvest, care, după ce a donat municipiului Buzău terenul necesar de peste 7 hectare şi a plătit şi PUZ-ul, plăteşte acum cu bani mulţi şi întocmirea acestei documentaţii. Studiul de fezabilitate va fi gata până la sfârşitul acestui an”.

După finalizarea acestui studiu, Primăria Buzău trebuie să identifice sursa de finanţare, aceasta fiind de altfel cea mai grea etapă.

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a adăugat: ”După finalizarea acestui Studiu va urma faza cea mai dificilă, întocmirea proiectului tehnic şi execuţia spitalului, pentru că va fi nevoie de foarte, foarte mulţi bani! Dar nu ne vom da bătuţi şi vom munci pentru a găsi sursele de care avem nevoie pentru această investiţie atât de necesară buzoienilor”.

Potrivit declaraţiilor primarului Constantin Toma, toate sumele cheltuite până în prezent au fost suportate de antreprenorul de origine iraniană Ali Hamzeh, patronul Agrinvest, care ar fi donat Primăriei Buzău circa 2 milioane de euro, dar şi terenul pe care se va construi viitorul spital, respectiv o suprafaţă de 7 hectare cu ieşire la DN2E85, chiar la intrare în municipiul Buzău.

Precizăm că în septembrie 2024 a fost finalizat şi supus aprobării Planul Urbanistic Zonal, document finanţat tot de omul de afaceri Iranian.

Potrivit acestui Plan Urbanistic Zonal, Primăria municipiului Buzău ”doreşte construirea unui ansamblu de clădiri «Complex de sănătate» care să asigure servicii complexe de sănătate publică, după cum urmeaza: spital municipal, cămin pentru seniori, locuinţe pentru personalul medical”.

”Ansamblul va beneficia de clădiri şi amenajări pentru deservirea complexului de sănătate cu funcţiunile suport şi conexe, precum: parcare pentru rezidenţi si pentru vizitatori de toate categorile; spaţii administrative şi pentru servicii de gospodărie comunală: staţie epurare, instalaţii pentru producerea energiei regenerabile, instalaţii pentru preluarea şi pentru colectarea deşeurilor spitaliceşti şi a celor menajere. De asemenea, sunt prevăzute şi echipamente publice necesare precum grădiniţă, spaţii comerciale şi pentru alimentaţie publică, club şi spaţii pentru sport şi loisir etc., dar şi spaţii verzi - parc şi zone pentru agrement şi activitäţi sportive în exterior”, se arată în proiectul aprobat de Consiliul Local Buzău.

Toată zona va fi sistematizată astfel încât să existe o cât mai bună conexiune cu şoseaua europeană, fapt ce va facilita inclusiv naveta medicilor de la Bucureşti la noua unitate medicală care se vrea a fi chiar un spital universitar.

