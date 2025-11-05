Primarul ales al New York-ului, promite schimbare şi un nou tip de politică: „Viitorul este în mâinile noastre”

Cu victoria prognozată în alegerile pentru primăria New York-ului, Zohran Mamdani a declarat că alegătorii au oferit un mandat pentru schimbare şi pentru un nou tip de politică, conform CNN. „Viitorul este în mâinile noastre”, le-a spus Mamdani susţinătorilor săi, subliniind că oraşul care l-a lansat poate arăta întregii naţiuni cum să depăşească vechile dinastii politice, potrivit sursei.
”Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Zohran Mamdani.
”New York, în această seară aţi dat un mandat pentru schimbare, un mandat pentru un nou tip de politică, un mandat pentru un oraş pe care ni-l putem permite şi un mandat pentru un guvern care să realizeze exact acest lucru”, le-a spus susţinătorilor săi la un eveniment organizat în noaptea alegerilor pentru a sărbători victoria sa.
”Viitorul este în mâinile noastre”, spune Mamdani în discursul de victorie
Zohran Mamdani - candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa - le-a spus susţinătorilor că au obţinut victoria ”împotriva tuturor pronosticurilor”.
”Viitorul este în mâinile noastre”, a spus Mamdani unei mulţimi entuziaste, care l-a întâmpinat cu scandări.
El a adăugat: ”Prieteni, am răsturnat o dinastie politică”, referindu-se la adversarul său, Andrew Cuomo.
”Îi doresc lui Andrew Cuomo numai bine în viaţa privată. Dar să fie această seară ultima dată când îi rostesc numele”, a adăugat primarul ales.
promisiunile astea le-a avut si dragnea psd, aprozare de cartier cu mancare ieftina, stim ce s-a ales de ele praful dupa ce au furat ca-n codru.
calatorii gratuite pe tren am avut si noi pt studenti, toate duc la faliment, oras "sanctuar pt migranti", pai ce migrantii-s animale sa le tii in sanctuar? Pot lucra, intretine-i moca si ai falit.
Sa vina in Romania sa vada populistul lipsit de experienta cu zero realizari in viata Mamdani, unde duce pomanageala negandita, inceputa de dragnea-PSD. La dobanzi de 7-8%, de nu le poti duce.
a si odata ce-ai inceput cu pomenile, nu le mai poti anula, ca lumea la inceput e multumita, dupa un timp considera ca i se cuvine, apoi trebuie sa cresti pomana ca .. "numai atat"?