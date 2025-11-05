Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Primarul ales al New York-ului, promite schimbare şi un nou tip de politică: „Viitorul este în mâinile noastre”

T.B.
Internaţional / 5 noiembrie, 10:19

Primarul ales al New York-ului, promite schimbare şi un nou tip de politică: „Viitorul este în mâinile noastre”

Cu victoria prognozată în alegerile pentru primăria New York-ului, Zohran Mamdani a declarat că alegătorii au oferit un mandat pentru schimbare şi pentru un nou tip de politică, conform CNN. „Viitorul este în mâinile noastre”, le-a spus Mamdani susţinătorilor săi, subliniind că oraşul care l-a lansat poate arăta întregii naţiuni cum să depăşească vechile dinastii politice, potrivit sursei.

”Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat”, a afirmat Zohran Mamdani.

Cu victoria prognozată, primarul ales al oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat că alegătorii au dat o serie de mandate.

”New York, în această seară aţi dat un mandat pentru schimbare, un mandat pentru un nou tip de politică, un mandat pentru un oraş pe care ni-l putem permite şi un mandat pentru un guvern care să realizeze exact acest lucru”, le-a spus susţinătorilor săi la un eveniment organizat în noaptea alegerilor pentru a sărbători victoria sa.

”Viitorul este în mâinile noastre”, spune Mamdani în discursul de victorie

Zohran Mamdani - candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, care, potrivit prognozelor, va câştiga cursa - le-a spus susţinătorilor că au obţinut victoria ”împotriva tuturor pronosticurilor”.

”Viitorul este în mâinile noastre”, a spus Mamdani unei mulţimi entuziaste, care l-a întâmpinat cu scandări.

El a adăugat: ”Prieteni, am răsturnat o dinastie politică”, referindu-se la adversarul său, Andrew Cuomo.

”Îi doresc lui Andrew Cuomo numai bine în viaţa privată. Dar să fie această seară ultima dată când îi rostesc numele”, a adăugat primarul ales.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 11:10)

    promisiunile astea le-a avut si dragnea psd, aprozare de cartier cu mancare ieftina, stim ce s-a ales de ele praful dupa ce au furat ca-n codru.

    calatorii gratuite pe tren am avut si noi pt studenti, toate duc la faliment, oras "sanctuar pt migranti", pai ce migrantii-s animale sa le tii in sanctuar? Pot lucra, intretine-i moca si ai falit.

    Sa vina in Romania sa vada populistul lipsit de experienta cu zero realizari in viata Mamdani, unde duce pomanageala negandita, inceputa de dragnea-PSD. La dobanzi de 7-8%, de nu le poti duce.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 05.11.2025, 11:13)

      a si odata ce-ai inceput cu pomenile, nu le mai poti anula, ca lumea la inceput e multumita, dupa un timp considera ca i se cuvine, apoi trebuie sa cresti pomana ca .. "numai atat"?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

