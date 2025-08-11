Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Primarul Buzăului: "Sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”

I.S.
Politică / 11 august, 07:43

Constantin Toma, primar Buzău

Constantin Toma, primar Buzău

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului.

Toma aminteşte, într-o postare pe Facebook, că duminică seară, Titus Corlăţean, senator şi fost ministru de Externe, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat (PSD), la viitorul Congres din această toamnă.

”Dragi buzoieni, sunt în echipa domnului Titus Corlăţean, care şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD. Din păcate, rezultatele politice obţinute, respectiv patru rânduri de alegeri pierdute şi acest 13% în sondaje arată că PSD-ul şi-a pierdut mult din încrederea oamenilor. Iar neîncrederea se datorează în primul rând modului în care fosta şi actuala conducere a PSD alături de PNL, au gestionat problemele ţării, ducând România într-o criză profundă, care iată îi va afecta pe toţi românii, pentru mult timp”, anunţă edilul luni dimineaţă.

El se referă la afirmaţiile lui Corlăţean conform cărora ,,în clipa de faţă există o mare de social democraţi membri simpatizanţi, care doresc o schimbare în bine”, ”e un vulcan şi oamenii ăştia nu înţeleg ce este sub ei”, iar proiectul său ”va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiţi, de bună calitate, credibili şi cu moralitate”.

”Mult succes, domnule Titus Corlăţean!”, îi transmite Constantin Toma.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb