Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război"

I.S.
Internaţional / 10 august, 16:43

Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război”

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician important din Ucraina, a pledat pentru o soluţie negociată în vederea încheierii războiului cu Rusia, în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de summitul programat vineri în Alaska între preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump. Există temeri că în urma acestei întâlniri Ucraina ar putea fi forţată să cedeze noi teritorii Rusiei, relatează agenţia DPA.

„Este necesară găsirea unei soluţii diplomatice”, a declarat Kliciko pentru ziarul german Bild, adăugând că întreaga ţară este epuizată de conflict. Fost campion mondial la box, acum politician, el a subliniat preţul uriaş plătit de Ucraina: vieţile soldaţilor şi ale cetăţenilor, distrugerea a sute de oraşe şi ocuparea unei mari părţi din teritoriu de către Rusia.

Referindu-se la cererile Rusiei de concesii teritoriale pentru a încheia războiul, primarul a afirmat că este „mult prea devreme” pentru astfel de negocieri, fără a exclude complet cedarea unor teritorii. El a precizat că deciziile vor trebui luate de preşedintele Volodimir Zelenski, care se va confrunta cu alegeri dificile, mai ales că mulţi ucraineni nu vor accepta niciodată pierderea unor părţi din ţară în favoarea Rusiei.

Preşedintele american Donald Trump, care se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, a sugerat vineri posibilitatea unui „schimb de teritorii” într-un potenţial acord de pace între Rusia şi Ucraina.

Potrivit informaţiilor din presa americană, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva pe actuala linie a frontului în regiunile Zaporojie şi Herson (sud-est şi sudul Ucrainei) şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk, Sumî şi Harkov (centrul şi nordul Ucrainei), în schimbul controlului total asupra regiunii Donbas, care cuprinde provinciile Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Armata rusă controlează aproape integral provincia Lugansk, în timp ce o parte din Doneţk rămâne sub control ucrainean. De asemenea, propunerea implică menţinerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

Între timp, la Kiev şi în capitalele europene cresc temerile privind o eventuală înţelegere între Trump şi Putin care să oblige Ucraina la cedări teritoriale. Preşedintele Zelenski a respins ferm orice cedare şi a cerut sprijinul aliaţilor europeni. Totodată, Zelenski insistă să fie inclus în discuţiile ruso-americane. Deşi Trump nu a exclus posibilitatea unei invitaţii pentru Zelenski la summitul din Alaska, până acum singura întâlnire confirmată este cea bilaterală între Trump şi Putin.

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a căuta o soluţie pentru încheierea războiului, dar cer menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, implicarea obligatorie a Ucrainei în negocieri şi ca punct de plecare linia actuală a frontului, subliniind că orice acord de pace trebuie să includă garanţii de securitate pentru Ucraina.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 16:48)

    zebelitul vrea s o distruga pana la ultimul ucrainian de frica sreangului ca e vinovat de genocid impotriva propriului popor pe care l a vandut ca sobolan de laborator sa se experimenteze uciderea de oameni pe el

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

