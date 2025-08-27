Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Primarul Mangaliei, arestat preventiv pentru luare de mită şi spălare de bani

A.B.
Politică / 27 august, 18:53

Primarul Mangaliei, arestat preventiv pentru luare de mită şi spălare de bani

Cristian Radu, primarul municipiului Mangalia aflat la al patrulea mandat, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitivă a Curţii de Apel Constanţa, în dosarul instrumentat de DNA, potrivit info-sud-est.ro, de la care transmitem cele ce urmează.

Edilul liberal fusese reţinut pe 21 august, fiind acuzat de procurori că, între 2020 şi 2025, a cerut şi primit mită în valoare totală de 645.000 de euro, în schimbul emiterii unor documente urbanistice şi hotărâri de consiliu local. Iniţial, Tribunalul Constanţa dispusese plasarea sa sub control judiciar, însă decizia a fost contestată de DNA.

Potrivit anchetatorilor, Cristian Radu a pretins sume de bani sau avantaje în cinci situaţii distincte, inclusiv 80.000 de euro (din care a primit 42.333 de euro) pentru a permite desfăşurarea unor activităţi comerciale în zona plajelor şi a Portului Turistic Mangalia fără sancţiuni din partea Poliţiei Locale. Într-un alt caz, a primit 20.000 de euro pentru emiterea unei autorizaţii de construire pentru un imobil P+12 în staţiunea Neptun.

În 2023, edilul ar fi beneficiat de reducerea preţului de achiziţie al unui activ comercial, în valoare de aproximativ 500.000 de euro, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere din Portul Turistic. Tot atunci, a pretins 50.000 de euro şi a primit 150.000 de lei pentru a evita controale asupra unei construcţii din Neptun. În 2025, ar fi primit 50.000 de euro pentru a facilita obţinerea unui certificat de atestare a edificării unei construcţii ridicate fără autorizaţie în staţiunea Saturn, conform sursei citate.

Procurorii susţin că edilul a disimulat sumele prin achiziţia, în 2023, a unui hotel în staţiunea Cap Aurora. Potrivit presei de investigaţie, Cristian Radu ar fi cerut inclusiv un apartament cu vedere la mare, la etajul 17, pentru a elibera autorizaţie de construcţie pentru unul dintre blocurile firmei Certion, companie imobiliară implicată într-un scandal de amploare privind proiecte nerealizate pe litoral şi în Poiana Braşov.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 19:06)

    Hai să vedem cum îl scapă specialii.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

