Primarul pro-rus al Chişinăului afirmă că se află la Roma

Primarul pro-rus al Chişinăului, Ion Ceban, a declarat duminică pe reţelele sociale că se află la Roma, deşi ţara noastră i-a interzis în iulie accesul pe teritoriul naţional şi a recomandat aplicarea aceleiaşi măsuri în spaţiul Schengen, transmite G4Media, de la care relatăm cele ce urmează. Nu este clar cum a reuşit să intre în Italia.

Măsura dispusă de Bucureşti este valabilă cinci ani şi a fost justificată prin „raţiuni de securitate naţională”. Ministrul de externe Oana Ţoiu a afirmat că autorităţile române documentează „legături complicate” ale lui Ceban cu reprezentanţi ai Federaţiei Ruse. Oficialul a respins acuzaţiile şi a calificat decizia drept una politică.

Tot duminică, într-un interviu pentru Euronews, Ceban a recunoscut pentru prima dată că se afla la Moscova pe 24 februarie 2022, ziua declanşării invaziei ruse în Ucraina, dar a negat întâlniri cu oficiali sau agenţi ruşi.

Pe 6 august, edilul a anunţat că a contestat în instanţă, prin avocaţii săi din România, decizia de interdicţie de intrare pe teritoriul ţării şi, implicit, în Schengen.