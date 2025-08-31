Principalul consilier politic al Chinei s-a întâlnit cu premierul Cambodgiei

Wang Huning, preşedintele Comitetului Naţional al Conferinţei Politice Consultative a Poporului Chinez (CPPCC), s-a întâlnit duminică, la Beijing, cu premierul Cambodgiei, Hun Manet, aflat în China pentru a participa la Summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO) 2025, potrivit agenţiei de presă chinezească Xinhua, de la care menţionpm următoarele.

Wang a declarat că întâlnirea de sâmbătă dintre preşedintele chinez Xi Jinping şi prim-ministrul Hun Manet a stabilit direcţia pentru consolidarea cooperării strategice cuprinzătoare dintre cele două ţări.

El a subliniat că, ghidate de consensul strategic atins de liderii celor două state, ambele părţi ar trebui să aducă contribuţii pozitive la pacea, stabilitatea, prosperitatea şi dezvoltarea regională.

Wang a adăugat că CPPCC este dispus să aprofundeze schimburile şi învăţarea reciprocă cu partea cambodgiană şi să joace un rol activ în promovarea construcţiei unei comunităţi China-Cambodgia „all-weather” cu un viitor comun în noua eră.

La rândul său, Hun Manet a salutat vizita lui Xi din aprilie în Cambodgia, pe care a numit-o un nou reper în relaţiile bilaterale. El a declarat că ţara sa este angajată să implementeze rezultatele vizitei, să aprofundeze în continuare prietenia „de fier” dintre cele două state şi să menţină împreună pacea şi stabilitatea regională.

