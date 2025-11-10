Producţia de autoturisme din România a scăzut cu 2,75% în primele zece luni ale anului 2025

În luna octombrie 2025 au fost produse în ţara noastră 54.756 de autoturisme, în scădere cu 6,65% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit datelor Acarom transmise redacţiei.

Din totalul producţiei, uzina Dacia de la Mioveni a realizat 31.244 de unităţi, iar uzina Ford Otosan de la Craiova - 23.512 unităţi.

În perioada ianuarie-octombrie 2025, producţia totală de autoturisme a ajuns la 453.955 de unităţi, faţă de 466.838 de unităţi în primele zece luni din 2024, ceea ce reprezintă o scădere de 2,75%. Din acest total, Dacia a produs 245.765 de autoturisme, iar Ford Otosan, 208.190.