Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Profesorii continuă protestele la Ministerul Educaţiei

I.S.
Politică / 25 august, 12:09

Profesorii continuă protestele la Ministerul Educaţiei

Sindicaliştii din învăţământ au organizat, luni dimineaţă, noi proteste la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la mai bine de patru săptămâni de la primele acţiuni de acest gen declanşate după intrarea în vigoare a Legii 141/2025, supranumită „Legea Bolojan”.

Potrivit sindicaliştilor, legea prevede, printre altele, creşterea normei didactice în învăţământul preuniversitar cu cel puţin două ore, tăierea burselor de rezilienţă şi excelenţă pentru elevi, reducerea numărului de burse de merit, reducerea fondului de burse pentru studenţi, comasarea şcolilor cu mai puţin de 500 de elevi şi modificări privind plata cu ora, modificări care „afectează” sistemul de educaţie din România.

Profesorii aflaţi în faţa Ministerului Educaţiei, cu vuvuzele, steaguri şi pancarte, cer demisia ministrului Daniel David. Pe pancartele pe care le au se pot citi mesaje de genul: „Educaţia e un drept, nu statistică!”, „Fiecare copil are nevoie de atenţie, nu de înghesuială!”, Ne-am săturat să suferim noi pentru greşelile voastre!”

„Domnule ministru, vă invităm să staţi în banca aceea aşezată în plus în fiecare din clasele din această ţară să staţi câteva zile, că probabil atunci veţi învăţa legile democraţiei şi mai ales cum se aplică aceste legi. Domnule ministru, vă mai invităm şi să fiţi profesor pentru o zi în clasele acelea supraaglomerate cu 34 de elevi, unde cu siguranţă vom găsi şi copii cu CES care nu beneficiază de profesori de sprijin şi să predaţi lecţia democraţiei şi a demnităţii din manualul realităţii învăţământului românesc. Nu meritaţi, domnule ministru, să mai fiţi în fruntea acestui minister!”, a afirmat o profesoară la microfon, după care protestatarii au scandat ”Demisia!”

Sindicatele au anunţat proteste zilnice până la începutul anului şcolar, iar pentru 8 septembrie, când ar trebui să înceapă noul an şcolar, miting şi marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei - Palatul Cotroceni, între orele 11.00 şi 16.00. Federaţiile sindicale îi îndeamnă pe profesori să boicoteze începerea anului şcolar prin neparticiparea la festivităţile de deschidere oficială a anului şcolar 2025-2026.

„Nu putem să participăm la festivităţi golite de conţinut şi să aplaudăm discursuri ipocrite şi demagogice”, afirmă sindicaliştii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb