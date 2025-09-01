Profitul BYD scade pentru prima dată în 3 ani şi jumătate

Producătorul chinez de automobile electrice BYD a raportat o scădere a profitului trimestrial pentru prima dată în peste trei ani, semn că expansiunea companiei întâmpină dificultăţi în contextul campaniei autorităţilor chineze împotriva războiului preţurilor din industrie, transmite Reuters.

Cel mai mare producător de vehicule electrice din lume a înregistrat în trimestrul al doilea un profit net de 6,4 miliarde yuani (894,7 milioane dolari), în scădere cu 29,9% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Veniturile au crescut cu 14%, până la 200,9 miliarde yuani. Pe primul semestru, profitul BYD a urcat cu 13,8%, în timp ce veniturile au crescut cu 23,3%, conform sursei.

Compania, principalul rival al Tesla în China, şi-a propus să vândă 5,5 milioane de maşini la nivel global în 2025, dar în primele şapte luni a livrat doar 2,49 milioane, adică 45% din obiectiv. Analiştii Third Bridge consideră puţin probabil ca BYD să îşi atingă ţinta anuală, în timp ce Nomura estimează vânzări între 5 şi 5,2 milioane de unităţi, transmite Reuters.

În piaţa de origine, BYD a înregistrat în iulie a treia lună consecutivă de scădere a vânzărilor şi prima reducere a producţiei din ultimele 17 luni. Compania a încetinit ritmul de fabricaţie şi a amânat planurile de extindere a capacităţilor de producţie.

Situaţia financiară a BYD este sub presiune suplimentară. Deficitul de capital de lucru a urcat la 122,7 miliarde yuani la 30 iunie, faţă de 95,8 miliarde la final de martie, în timp ce gradul de îndatorare a crescut la 71,1%, de la 70,7% în primul trimestru.

În iunie, BYD şi alţi mari constructori auto au semnat un angajament de a plăti furnizorii în maximum 60 de zile, după ce autorităţile de la Beijing au cerut o disciplină financiară mai strictă şi încetarea războiului preţurilor care erodează marjele întregii industrii.