Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Profitul BYD scade pentru prima dată în 3 ani şi jumătate

T.B.
Companii / 1 septembrie, 08:08

Profitul BYD scade pentru prima dată în 3 ani şi jumătate

Producătorul chinez de automobile electrice BYD a raportat o scădere a profitului trimestrial pentru prima dată în peste trei ani, semn că expansiunea companiei întâmpină dificultăţi în contextul campaniei autorităţilor chineze împotriva războiului preţurilor din industrie, transmite Reuters.

Cel mai mare producător de vehicule electrice din lume a înregistrat în trimestrul al doilea un profit net de 6,4 miliarde yuani (894,7 milioane dolari), în scădere cu 29,9% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Veniturile au crescut cu 14%, până la 200,9 miliarde yuani. Pe primul semestru, profitul BYD a urcat cu 13,8%, în timp ce veniturile au crescut cu 23,3%, conform sursei.

Compania, principalul rival al Tesla în China, şi-a propus să vândă 5,5 milioane de maşini la nivel global în 2025, dar în primele şapte luni a livrat doar 2,49 milioane, adică 45% din obiectiv. Analiştii Third Bridge consideră puţin probabil ca BYD să îşi atingă ţinta anuală, în timp ce Nomura estimează vânzări între 5 şi 5,2 milioane de unităţi, transmite Reuters.

În piaţa de origine, BYD a înregistrat în iulie a treia lună consecutivă de scădere a vânzărilor şi prima reducere a producţiei din ultimele 17 luni. Compania a încetinit ritmul de fabricaţie şi a amânat planurile de extindere a capacităţilor de producţie.

Situaţia financiară a BYD este sub presiune suplimentară. Deficitul de capital de lucru a urcat la 122,7 miliarde yuani la 30 iunie, faţă de 95,8 miliarde la final de martie, în timp ce gradul de îndatorare a crescut la 71,1%, de la 70,7% în primul trimestru.

În iunie, BYD şi alţi mari constructori auto au semnat un angajament de a plăti furnizorii în maximum 60 de zile, după ce autorităţile de la Beijing au cerut o disciplină financiară mai strictă şi încetarea războiului preţurilor care erodează marjele întregii industrii.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

01 septembrie
Ediţia din 01.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb