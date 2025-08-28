Profiturile industriale ale Chinei şi-au redus declinul la 1,5% în iulie

Profiturile industriale din China au scăzut cu doar 1,5% în iulie faţă de anul trecut, marcând o redresare vizibilă după luni de declinuri accentuate, semn că măsurile autorităţilor împotriva războaielor preţurilor au început să îmbunătăţească sănătatea financiară a companiilor, transmite CNBC, de la care menţionăm următoarele.

Datele Biroului Naţional de Statistică arată că în primele şapte luni ale anului profitul firmelor industriale mari s-a redus cu 1,7%. Sectorul minier a tras în jos rezultatele, cu o scădere de 31,6%, în timp ce producţia industrială şi utilităţile au generat creşteri ale profiturilor de 4,8%, respectiv 3,9%.

Companiile de stat au înregistrat pierderi de 7,5% în perioada ianuarie-iulie, în timp ce firmele private chineze şi cele cu investiţii străine au raportat o creştere modestă a profiturilor, de 1,8%. În acelaşi timp, sectorul de prelucrare a materiilor prime a revenit puternic, cu un avans de 36,9% faţă de anul trecut, datorită redresării oţelăriilor şi rafinăriilor de petrol.

Economiştii consideră că efectele campaniei ”anti-involuţie” - menită să reducă competiţia excesivă şi războaiele de preţ - încep să fie vizibile printr-o uşoară creştere a marjelor de profit. Totuşi, presiunile deflaţioniste şi supracapacitatea industrială continuă să afecteze economia, iar analiştii avertizează că adevărata consolidare a pieţei ar putea veni doar prin retragerea companiilor necompetitive.