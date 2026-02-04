Prognoza meteo (04.02. - 05.02.2026)

Prognoza pentru România

Vremea se va încălzi, iar în regiunile intracarpatice valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări şi va ploua ziua cu precădere în vest, nord şi centru, iar noaptea mai ales în sud şi est. Vor fi precipitaţii mixte la munte, iar la începutul intervalului, vor mai fi lapoviţe şi ninsori slabe în Moldova şi izolat în Transilvania. Pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în Banat (50...70 km/h) precum şi în Munţii Banatului şi în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali (90...100 km/h, viscolind trecător ninsoarea), iar local şi temporar şi în estul şi sud-estul teritoriului (40...50 km/h) şi în restul zonei montane (60...70 km/h pe creste). Temperaturile maxime se vor încadra în general între -3 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 8 grade. Pe suprafeţe mici, îndeosebi în sud şi est, va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea se va încălzi. Cerul va fi mai mult noros, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade. Vor fi condiţii de ceaţă.