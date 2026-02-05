Prognoza meteo (05.02. - 06.02.2026)

Prognoza pentru România

Vremea va continua să se încălzească, astfel că valorile termice se vor situa peste normele perioadei, în special în vest, nord-vest, centru şi sud-est. Cerul va fi temporar noros în regiunile vestice şi nord-vestice unde vor fi ploi pe arii restrânse, iar în rest va avea înnorări persistente şi va ploua pe arii relativ extinse. La munte, la altitudini mari vor predomina ninsorile, iar în rest vor fi precipitaţii mixte. Pe alocuri, cu probabilitate mai mare în Carpaţii de Curbură, masivele estice ale Carpaţilor Meridionali şi în zona de deal a Munteniei, vor fi cantităţi de apă mai însemnate, în general de 20...25 l/mp. Izolat se va forma polei. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în Banat (50...60 km/h), local în Moldova şi Dobrogea (40...55 km/h), precum şi la munte (90...100 km/h în Munţii Banatului şi în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, unde ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea redusă) şi pe spaţii mici în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 1...2 grade în extremitatea sudică a Olteniei şi 14...16 grade în Banat şi Crişana, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 şi 7 grade. Pe arii restrânse, mai ales dimineata şi noaprea, va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2...4 grade.