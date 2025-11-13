Prognoza meteo (13.11. - 14.11.2025)

Prognoza pentru România

Cerul va fi variabil, mai mult senin în zonele deluroase şi montane, dar cu nebulozitate joasă şi ceaţă în restul teritoriului, local în prima parte a zilei şi noaptea şi pe alocuri persistente în sud şi centru. Vântul va sufla slab până la moderat, cu uşoare intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 5 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaţilor Orientali, dar şi uşor mai ridicate în Dealurile de Vest şi pe litoral.

Prognoza pentru Bucureşti

Dimineaţa şi mai ales noaptea va fi nebulozitate joasă sau ceaţă, însă după-amiaza va creşte probabilitatea ca cerul să devină variabil. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.