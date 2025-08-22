Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Prognoza meteo (22.08. - 23.08.2025)

Ştiri utilitare / 22 august

Prognoza pentru România

În vestul, centrul, nordul ţării, precum şi în zona montană, vremea va fi instabilă şi se va răci, vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice şi izolat grindină; în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 25...35 l/mp şi pe alocuri, cu precădere în zona montană, submontană şi în Transilvania, de peste 40...50 l/mp. În restul teritoriului vremea va rămâne călduroasă pe arii relativ extinse, iar în sudul, centrul şi estul Munteniei, în sud-vestul Dobrogei şi în sud-estul Moldovei caniculară, cu disconfort termic ridicat şi indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi; manifestări de instabilitate atmosferică (intensificări de vânt, vijelii puternice, averse torenţiale (cantităţi de apă acumulate în intervale scurte de timp de peste 20...30 l/mp)) vor fi local, cel mai probabil începând din orele amiezii. Pe suprafeţe restrânse vor fi căderi de grindină. Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu viteze mai mari în timpul averselor (pe alocuri de peste 60...80 km/h, în special în regiunile sudice), precum şi în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în Maramureş şi 37 de grade în estul Munteniei şi în sud-vestul Dobrogei, iar minimele termice vor fi cuprinse în general între 11 şi 19 grade. La sfârşitul nopţii, izolat vor fi condiţii de ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea se va menţine caniculară, cu disconfort termic ridicat; temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. În prima parte a zilei cerul va fi variabil, apoi vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice şi averse ce vor avea şi caracter torenţial. Vor fi posibile căderi de grindină. Minima termică va fi de 16...18 grade.

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

