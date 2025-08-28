Prognoza meteo (28.08. - 29.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea va continua să se încălzească şi va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a ţării, iar în Banat izolat va fi caniculă. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în Banat şi în zona montană (cu viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26 şi 35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 21...22 de grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceaţă.

Prognoza pentru Bucuresti

Vremea va continua să fie călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 13...16 grade.