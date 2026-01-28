Proiectul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, deblocat: 13,6 GWh anual pentru peste 5.000 de gospodării

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat emiterea acordului de mediu pentru Etapa a II-a a proiectului hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana, operat de Hidroelectrica, ceea ce permite reluarea implementării şi finalizarea lucrărilor, conform News.ro. Ministrul susţine că proiectul va aduce în Sistemul Energetic Naţional 13,6 GWh de energie curată şi stabilă în fiecare an, suficientă pentru a alimenta peste 5.000 de gospodării timp de un an, adaugă sursa citată.

Ivan a subliniat că hidrocentrala era deja realizată în proporţie de 90% şi că finalizarea proiectului va include lucrările definitive de evacuare a viiturilor, esenţiale pentru siguranţa hidrotehnică, protecţia populaţiei din aval şi operarea sigură a infrastructurii energetice critice, potrivit News.ro. Barajul Vîja, parte a proiectului, va fi finalizat ca urmare a acordului de mediu emis de Comisia de Analiză Tehnică din Ministerul Mediului, subliniază sursa citată.

Ministrul Energiei a mai precizat că Cerna-Motru-Tismana este unul dintre cele şapte proiecte hidroenergetice strategice realizate în proporţie de peste 70% şi suspendate anterior din motive birocratice sau juridice, notează News.ro. Ivan a subliniat: „În sfârşit, mergem mai departe cu implementarea acestui proiect major, pentru că România are nevoie de proiecte finalizate, nu de investiţii ţinute pe loc”, evidenţiază News.ro.

În octombrie 2025, ministrul sublinia că adoptarea legislaţiei care deblochează investiţiile hidroenergetice strategice reprezintă un pas important spre independenţa energetică a României şi că, odată repornite, cele şapte hidrocentrale strategice vor adăuga 214 MW de energie în sistemul naţional, conform News.ro.